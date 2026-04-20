El Colegio de Trabajo Social alerta del colapso en la regularización de inmigrantes

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón ha alertado sobre el riesgo de colapso en la regularización extraordinaria de inmigrantes que se ha puesto en marcha. En una entrevista en COPE, su presidenta, María José Pérez, ha advertido de la "gran inquietud" que existe ante un proceso que afecta a casi 30.000 personas en la provincia y para el que no se han dispuesto los medios suficientes.

Tres puntos para 30.000 personas

Uno de los principales problemas es la escasez de lugares para realizar los trámites. Pérez ha calificado de "escandaloso" que solo se hayan habilitado tres puntos de cita previa en toda la provincia de Castellón: dos oficinas de Correos en municipios de más de 50.000 habitantes y una única oficina de la Seguridad Social. Esta limitación obliga a la población migrante de gran parte del territorio a desplazarse a la capital.

Es escandaloso que solo han puesto como puntos de cita previa en la provincia de Castellón, de momento, dos municipios" María José Pérez Colegio Oficial de Trabajo Social

A la falta de puntos de atención se suma un plazo muy breve, ya que el proceso finaliza el 30 de junio. El Colegio de Trabajo Social lamenta que los solicitantes se enfrentan a requisitos como la obtención del certificado de antecedentes penales, un documento que "hay países que tardan meses, incluso años, en emitir", lo que complica aún más cumplir con los plazos establecidos.

La brecha digital, otro obstáculo

La opción telemática tampoco es una solución para la mayoría. Según ha explicado Pérez, para ello se necesita un certificado digital, un requisito que las personas en situación irregular no pueden cumplir porque "tienes que haber hecho algún trámite en España alguna vez". Esta brecha digital les obliga a acudir a las citas presenciales o a pagar a "entidades privadas que están acreditadas, y pagar un dinero que no tienen".

La principal preocupación del colectivo es que el proceso se frustre por falta de medios. "Lo que es una oportunidad, que además veníamos esperando desde hace tiempo, que es esta proceso de regularización extraordinaria, que puede ser fantástico para para todo el país, pues que esta oportunidad se frustre por cuestiones burocráticas y falta de apoyo", ha reivindicado Pérez. El gran temor es que muchas personas queden fuera no por su culpa, sino por la falta de recursos y tiempo.