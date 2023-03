El Colegio Oficial de Trabajo Social reconoce la labor de las trabajadoras sociales en el ámbito rural

Un reconocimiento al Trabajo Social en la ruralidad y a las profesionales que lo hacen posible. Con este reto aterriza el V Premio Provincial de Trabajo Social 2023, que el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló concederá a la trabajadora social rural Anna García Monfort, con más de tres décadas de trayectoria en los Servicios Sociales de Atención Primaria Básica en la Mancomunitat Comarcal Els Ports, que atiende a población de 17 municipios de la provincia.

COTS Castelló hará entrega del galardón el próximo martes, 21 de marzo, en el marco de la jornada organizada en la Sala de Recepciones de la Diputació de Castelló para celebrar el Día Mundial del Trabajo Social 2023, bajo el lema ‘Respetando la diversidad a través de la acción social conjunta’.

Uno de los ejes centrales de la jornada será la entrega del V Premio Provincial de Trabajo Social 2023, que recae en esta edición en la trabajadora social Anna García Monfort, quien releva así a una de sus “referentes” -indica- de la profesión: Carmen Barceló, expresidenta del COTS y premiada en 2022.

“Anna tiene muchas cosas buenas: es una mujer inquieta, una trabajadora social no conformista que busca profundizar en el objetivo de los Servicios Sociales, que son las relaciones sociales, y no se desvía de este camino. Siempre se ha preocupado por desarrollar proyectos en el ámbito rural, que es donde ejerce su trabajo”, señala el presidente del COTS Castelló, Jaume Agost. “Desde el Col·legi pensamos que era el momento de resaltar y poner en valor el Trabajo Social que se está haciendo en el ámbito rural y Anna es una buena representante de lo que queríamos destacar este año, porque la provincia de Castelló es muy potente en este sentido. La diversidad del territorio es algo que hemos defendido siempre desde el Col·legi ante las instituciones y representantes políticos”, añade Agost.

Anna García es trabajadora social y coordinadora de Servicios Sociales en la Mancomunitat Comarcal Els Ports. Ha participado de forma activa en la elaboración de la Ley Valenciana de Servicios Sociales, a través del Col·legi, como parte de la Junta de Gobierno entre 2016 y 2020, y también como experta en las jornadas de reflexión previas a la elaboración del borrador definitivo.

“Nosotras somos lo rural de lo rural”, sonríe mientras esboza los pros y los contras de ser trabajadora social en una zona de baja densidad poblacional y enormes distancias –“tres cuartos de hora en coche es lo habitual en nuestro día a día”, afirma- como Els Ports. “Lo mejor es que conozco a la gente, a las demás profesionales, y entiendo a la comunidad y su idiosincrasia, porque formo parte de ella. Desde lo profesional puedes trabajar por la sostenibilidad del territorio. En una ciudad todo se difumina más, cuesta más tejer esas redes; sin embargo, en un pueblo, la conexión que se hace con la persona y la relación de acompañamiento que se construye, es única. Aquí se puede trabajar más desde la calidez sin perder la calidad”, sostiene.

La parte difícil, reconoce, es que se está “muy lejos de todo y cuesta mucho que piensen en ti y que entiendan cómo es el territorio rural. El desconocimiento está ahí, aunque hagas muchas memorias y muchos informes, seguimos sintiéndonos un poco incomprendidas”, ratifica en plural. Porque Anna García siempre habla en clave de equipo. “Esto o se trabaja entre todos y todas o no sale: nada aquí, en Trabajo Social, puede ser individual”, ratifica.

Sobre el premio, su primera reacción, vuelve a afirmar entre risas, es la de “¿qué he hecho yo para merecer esto?”. “Al final lo que haces es lo que hace mucha gente en el Colegio y en la profesión; no he sentido que lo mereciera más que otras compañeras, pero si sirve para darle un reconocimiento al Trabajo Social en la ruralidad, es una buena noticia”, concluye.