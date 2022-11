El Colegio Oficial del Trabajo Social refuerza la defensa a su espacio profesional

Desde los Colegios de toda la Comunitat apuntan que "entendemos que progresivamente se incorporen nuevos perfiles profesionales para complementar la atención a la ciudadanía, pero esto no puede suponer una competición por los espacios, sino una apertura, cada vez más amplia, del sistema de bienestar social, cada cual ocupando y defendiendo sus funciones, diferentes a las nuestras. Los cimientos de una casa siempre tienen que estar ahí y los cimientos, en este caso, somos las trabajadoras sociales como impulsoras de los Servicios Sociales, puesto que conocemos todos los recursos y las casuísticas sociales. Por lo tanto, no podemos ser relegadas a un ámbito administrativo y/o tramitador mientras que otras profesiones llegan a dirigir o a intervenir".

Con ello, destacan que "la situación actual nos lleva a tomar medidas más rigurosas que nunca para que el Trabajo Social continúe siendo lo que es: una profesión de referencia y garante de la accesibilidad de la ciudadanía a los Servicios Sociales y otros recursos de intervención social específicos (por ejemplo, los Centros Mujer 24H) desde una perspectiva de independencia y de derechos, con un carácter transversal en todos los sectores de la protección social, ejerciendo funciones específicas para la promoción de la autonomía, la prevención de la desprotección, el diagnóstico social, el acompañamiento o el seguimiento".

La intervención social, en definitiva, es una seña del Trabajo Social que, indican, "no estamos dispuestas a perder, porque nuestra vocación es actuar para transformar la realidad para garantizar el bienestar de todas las personas. Limitar nuestro campo profesional compromete, por lo tanto, una atención adecuada para la sociedad, así como la convivencia personal, familiar y comunitaria".

Esta situación, sin embargo, no es nueva; sino que viene de lejos. El Trabajo Social ha sido la profesión fundadora de los Servicios Sociales y ha allanado el camino a numerosas otras profesiones que han podido establecerse como aliadas del Trabajo Social a lo largo de los últimos años. Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castelló, Alicante y València creen firmemente en la interdisciplinariedad, en una atención integral, entendida como la unión del talento de muchas profesiones para ayudar a resolver cada uno de los casos individuales y colectivos, para que cada profesión aporte a la ciudadanía, en cada caso,lo que mejor sabe hacer. Es decir, en la unión de fuerzas, de recursos y de ideas, y no en la división ni la suplantación.

Sin embargo, en la actualidad "asistimos a una elevada presión pública y privada de numerosas profesiones que están asumiendo no solo tareas que son competencia exclusiva del Trabajo Social, sino también puestos de trabajo para los cuales solo las Trabajadoras Sociales están formadas. El Trabajo Social no es intercambiable por otra profesión: del mismo modo que nosotras no podemos sustituir a una enfermera, una pedagoga, una psicóloga o una abogada en sus funciones profesionales, nuestra función, conocimientos académicos y experiencia profesional como Trabajadoras Sociales no es sustituible por ninguna otra profesión. Además, algunas profesiones, secundadas por partidos políticos, pretenden ahora poder asumir la dirección de los centros de Servicios Sociales, lo cual es tan incoherente e incomprensible como si las Trabajadoras Sociales pretendemos ahora dirigir hospitales".

Ante estas injerencias, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castelló, Alicante y València hace meses que trabajan respetuosamente por vías como denuncias de procesos de selección de trabajo público (como fue el caso del Ayuntamiento de Burjassot) y como reuniones con las Consellerias (Igualdad y Políticas Inclusivas, Sanidad, Educación, Justicia, Vivienda…), realizando aportaciones a varias propuestas legislativas. También hemos propiciado un diálogo activo con el resto de Administraciones Públicas, con partidos políticos y con otros colegios profesionales (Educación Social, Psicología, Terapia Ocupacional…).

Algunos de los ejemplos de las negociaciones y reclamaciones formales que hemos defendido este año nos han llevado a hacer alegaciones al Decreto de Tipologías de Centros (donde apuntamos que nuestra profesión estaba infrarrepresentada en la mayoría de servicios, lo cual supone una sobrecarga para los servicios sociales de base y una dificultad para el acceso a recursos y derechos por parte de las personas usuarias de centros), así como a ofrecer aportaciones y sugerencias de mejora de la distribución de tareas profesionales en Educación. También hemos sido activas en la defensa de la figura profesional del Trabajo Social en los comités de salud mental y en la defensa de las tareas de las Trabajadoras Sociales en Justicia. Por otro lado, hemos mantenido reuniones con las Direcciones Generales y las Consellerias como las de Vivienda, Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, Infancia y Adolescencia, entre otras.

A pesar de nuestro respeto al resto de profesiones, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castelló, Alicante y València no se sienten escuchados, razón por la cual hemos decidido aumentar el tono de las reivindicaciones y plantear una nueva hoja de ruta que nos permita, no solo defender nuestro espacio profesional, sino defender el derecho de la ciudadanía a ser atendida por las profesionales de referencia de los Servicios Sociales.

El Trabajo Social hace décadas que trabaja para construir unos Servicios Sociales y un sistema de Bienestar Social basado en la independencia, la autonomía, la dignidad, los derechos humanos y los derechos civiles. Ha llegado el momento de devolver el foco al centro: no permitiremos que otras profesiones colonicen lugares y funciones del Trabajo Social.