El Colegio de Médicos de Castellón incentiva la investigación de los profesionales

El Colegio de Médicos de Castellón y el Banco Sa-badell han otorgado al trabajo de investigación del doctor Juan José Hidalgo Mora el ‘Premio Doctor Manuel Barrera’ en su edición 2021 y ha concedido, asimismo, el accésit del jurado a la investigación del doctor Francisco Javier Barrientos Lezcano. Ambos profesionales han recibido el premio de manos de la vicepresidenta primera del Colegio, doctora Ester Picazo, quien resaltó los beneficios que genera la investigación en la práctica médica, al tiempo que puso de relieve los valores científicos y humanos que representó la figura del doctor Manuel Barrera.

El doctor Juan José Hidalgo Mora obtiene el primer premio, dotado además con 1.200 euros y un diploma acreditativo, por su publicación “Prospective external validation of IOTA three-step strategy for characterizing and clas-sifying adnexal masses and retrospective assessment of alternative two-step strategy using simple rules risck ”. En tanto que el doctor Francisco Javier Barrientos recibió el accésit con una dotación de 400 euros y diploma, por su publicación: “Bone regeneration with autologous adipose- derived mes-enchymal stem cells: A reliable experimental model in rats”.

En el mismo acto, el doctor Hidalgo Mora recogió también el Premio Manuel Barrera 2020, cuya convocatoria y entrega hubo de aplazarse debido a las medidas y protocolos para atajar la pandemia. El trabajo seleccionado fue la tesis doctoral del premiado sobre la “Evaluación prospectiva y validación externa del modelo ecográfico en tres pasos de IOTA para la valoración y cribado de la patología ovárica”.

Los premios Doctor Manuel Barrera son, como resaltó la doctora Ester Picazo, una forma de incentivar desde la institución médica colegial la actividad investigadora de los colegiados. Al tiempo que se recuerda a uno de los colegiados que más estrechamente ha colaborado con la institución, en cuya gestión participó como miembro de la Junta Directiva, además de su trabajo como especialista en Medicina Interna y Cardiología en el Hospital Provincial, donde desempeñó distintas jefaturas de Servicio, incluso la dirección del centro.

La doctora Picazo, en nombre de la Junta Directiva, reafirmó el compromiso con el fomento y apoyo a la investigación como parte importante de la ac-tividad de los médicos y animó a los colegiados a recorrer esa vía.