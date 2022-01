Ciudadanos no votará a favor de los presupuestos de 2022 de Vila-real

Ciudadanos Vila-real no votará a favor los presupuestos de 2022. Así lo ha confirmado el portavoz naranja en el consistorio, Domingo Vicent, quien ha destacado que "el año pasado, dada la grave situación provocada por la pandemia, optamos por dar un paso adelante y plantear una serie de propuestas al gobierno de nuestra ciudad. Somos conscientes de que nuestros votos no son necesarios para aprobar los presupuestos, pero creímos que la mejor forma de ayudar era poniendo sobre la mesa propuestas útiles que controlasen el gasto municipal. Esta última premisa no se ha cumplido, y el gobierno socialista, con Benlloch al frente, nos ha vuelto a subir la contribución. Ciudadanos fuimos los únicos que propusimos alternativas para evitar la subida o al menos reducirla, pero no nos quisieron escuchar".

Domingo Vicent afirma que "el proyecto de Ciudadanos para Vila-real pasa por mejorar el mantenimiento de nuestra ciudad, desde la limpieza al correcto cuidado de parques y jardines. Queremos lograr la recuperación económica fortaleciendo el comercio local con iniciativas como la tarjeta Fem Poble, la regeneración urbana haciendo de nuestros barrios espacios agradables y la industrial, con el registro de espacios que propusimos para atraer nuevas empresas. Para los presupuestos de 2022 no vamos a prestar nuestro apoyo. Persisten los mismos males que llevaron a la subida del IBI, no hay un propósito de enmienda en el gobierno. Creemos que a poco que se tuerzan las cosas volveremos a sufrir subidas de contribución".

El concejal y diputado provincial afirma que "a pesar de todo, Ciudadanos mantenemos nuestra ilusión por aportar ideas y propuestas. Son una continuación de las que presentamos en 2021, incorporando alguna novedad como la necesidad de elaborar un Plan de Revitalización del centro y de los barrios de nuestra ciudad que más se han deteriorado con el paso de los años, e insistiendo en mejorar el cuidado de los juegos infantiles y modernizar algunos parques y jardines. Por último exigiremos de nuevo la revisión de los valores catastrales, porque por la falta de los mismos además de pagar más contribución, los vila-realenses están saliendo perjudicados en otros impuesto como el IRPF".