Ciudadanos reclama recuperar la normalidad en el servicio ferroviario entre Valencia y Castellón

Ciudadanos en Diputación pedirá en el próximo pleno que se restituya "de inmediato" la frecuencia de Cercanías entre Castellón y Valencia que lleva desde el mes de diciembre interrumpida. Además, la formación naranja pide a ADIF un calendario concreto de reparación y puesta en marcha de las líneas afectadas y compensaciones económicas para los usuarios.

El robo de mil metros de cable de cobre y posterior incendio en las instalaciones de la estación de ADIF en Massalfassar, sucedido el pasado 21 de diciembre, afectó de forma directa a la oferta de trenes en la línea Valencia-Castellón. Cientos de pasajeros se vieron afectados por este caos ferroviario. Tras este suceso, Renfe realizó un ajuste de servicios de la línea C-6 Valencia-Castellón, y estableció un Plan Alternativo por carretera el AVE.

En trenes de Cercanías y Media Distancia, los daños a la infraestructura han obligado a reducir la oferta ferroviaria en los servicios de Cercanías Valencia-Castellón, en donde solo circula el 66 % de los servicios actuales.

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández, ha destacado que "a pesar de entender lo extraordinario de la situación, han pasado cinco meses y la ciudadanía desconoce por completo los plazos para la vuelta a la normalidad. Una incertidumbre que afecta, evidentemente, al desarrollo de la jornada laboral o personal de decenas de miles de usuarios. Según ADIF los trabajos continúan y se están realizando los esfuerzos necesarios para normalizar la circulación y frecuencia de trenes. No ponemos en duda que así sea, pero se hace necesaria una mayor concreción a las puertas de una temporada estival en la que este servicio es primordial. Los estudiantes, los trabajadores o los turistas que utilizan este servicio no pueden estar cinco meses sin saber de plazos o fechas, no es de recibo".