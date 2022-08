Ciudadanos propone un acto de reconocimiento para el Consorcio Provincial de Bomberos

Ciudadanos en Diputación pedirá en el próximo pleno que se realice un acto de reconocimiento a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos que han luchado contra el fuego en el incendio del Alto Palancia, extensivo al resto de participantes. En total fueron más de 500 los efectivos que participaron en la extinción del fuego tanto del consorcio como del Parque de Bomberos de Castellón, Diputación de València, Aragón, Murcia, Cataluña y Castilla La Mancha, Emergencias de Generalitat Valenciana y la Unidad Militar de Emergencia. La portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández ha destacado que "milagrosamente, a fecha de hoy, no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal. Pero esto no es fruto de la casualidad, sino del trabajo de cientos de efectivos que han realizado un trabajo ejemplar. Estamos hablando de un incendio sin precedentes en décadas en nuestra provincia y solamente el trabajo de nuestros bomberos ha evitado que la tragedia haya sido aún mayor. Es de recibo reconocer su labor a los que siempre están, nuestra única línea de defensa frente al desastre ecológico".

Cristina Fernández ha lamentado que "los bomberos que hoy vuelven a ser nuestros héroes son los mismos que en diciembre se veían obligados a hacer concentraciones de protesta durante los plenos provinciales. Los mismos que denunciaban con pitidos y pancartas que los presupuestos no incluían su carrera profesional, que faltan plazas, y que hacen más de 200 horas extras al año. Es bueno no olvidarlo, porque solamente nos acordamos de ellos cuando truena o, mejor dicho, cuando los rayos de esos truenos provocan incendios. En dichas protestas ya denunciaron que la Diputación no los valora en lo que valen, ni en lo económico ni en lo personal".