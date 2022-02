Ciudadanos pide proteger a los mayores y facilitarles efectuar las gestiones bancarias

Ciudadanos en Diputación pedirá la protección de los derechos de las personas mayores y colectivos vulnerables en la realización de gestiones bancarias y administrativas. Así lo ha anunciado la portavoz naranja, Cristina Fernández, tras presentar una moción en la que se pide catalogar como "Bancos amigables de las personas mayores" a aquellas entidades bancarias provinciales que presten un servicio adaptado a este colectivo. "Las instituciones públicas tenemos la obligación de defender el bienestar de las personas más vulnerables, defender sus derechos y fomentar su autonomía personal. Los recortes de horarios de atención directa en las entidades bancarias y el cierre de algunas de sus oficinas están afectando directamente a uno de los principales usuarios de estos servicios: las personas mayores. La principal causa es la dificultad que tiene este colectivo para utilizar las nuevas tecnologías. Estamos ante una situación de discriminación hacia un colectivo al que la digitalización está aislando, muchos de ellos pasan verdadera odiseas para cobrar la pensión o sacar dinero del cajero".

La diputada provincial subraya que "actualmente, en la mayoría de sucursales de los principales bancos, con la excepción de algunas pocas entidades, el tiempo de atención es sólo de dos horas al día lo que ocasiona que se formen largas colas de personas mayores para actualizar su libreta. Incluso en algunas no hay atención presencial, con lo que los remiten a los cajeros automáticos que a menudo no saben utilizar. Además, esta dificultad se agrava en las personas mayores que tienen algún deterioro por la edad o algún tipo de discapacidad dado que los cajeros no son accesibles para todos. Por ejemplo, las distancias a las pantallas y teclados son complicadas para personas con movilidad reducida o los procedimientos no son sencillos para personas que tienen alguna discapacidad sensorial".

Cristina Fernández pide que se catalogue como "Bancos amigables de las personas mayores" a aquellas entidades bancarias que presten un servicio adaptado a este colectivo. "Es necesario que las sucursales apuesten por cajeros automáticos adaptados a las necesidades de las personas mayores y personas con discapacidad. Estos problemas a los que se enfrentan nuestros mayores no sólo sucede en las entidades bancarias sino también en la realización de gestiones administrativas, especialmente ante el auge de los procedimientos electrónicos, lo que es responsabilidad directa de la propia administración y ahí la Diputación sí tiene mucho que mejorar".