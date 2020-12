Ciudad Feliz en Almassora recibe un centenar de visitas guiadas y casi mil asistentes

El proyecto Ciudad Feliz y su instalación artístico-social expuesta en el Espai Mercat de Almassora desde el pasado día 11 de diciembre hace balance de su exitoso paso por la localidad. Un total de 892 personas han acudido a los recorridos guiados que han alcanzado otra cifra récord de 96 visitas. Muchos han sido los colectivos y asociaciones de la localidad que han acudido a participar en este proyecto comunitario que cada día implica a un mayor número de personas.

Tal y como explica el coordinador del proyecto, el escultor Rafa Gallent, “la instalación artístico-social del proyecto Ciudad Feliz está logrando una madurez estética y conceptual de su obra, tras dos años y medio de trayectoria”. “Estamos muy satisfechos de esta exposición en Almassora por su deseo de mirar a 2021 con un proyecto municipal y una alta participación prevista”, añade.

Uno de los momentos más emocionantes de estos días fue durante la celebración del taller de construcción de casitas abierto a toda la ciudadanía e instalado en la plaza del Ayuntamiento. El taller tuvo lugar el pasado domingo 20 de diciembre y congregó a más de 100 artistas participantes. “En este sentido estamos planificando actuaciones para el año próximo y con mayor implantación, lideradas por el área de Juventud del Consistorio de Almassora, buscando la transversalidad con otras áreas como la de Servicios Sociales y Medio Ambiente, en coherencia con la idiosincrasia del proyecto Ciudad Feliz”, explicaban fuentes de proyecto.

Los colectivos que han visitado la exposición durante estos días han sido: Joventut per Almassora, Cases Joventut, Congregación Lluïsos Almassora, SCOUTS Almassora, Joventut per Borriana, Proyecto Barrios Inclusivos , Asociación AFDEM, Asociación SOM COM TU, Asociación AFA Alzheimer Almassora, los IES Vila-roja y Alvaro Falomir, representantes de CARITAS, de CRUZ ROJA Borriana, MANOS UNIDAS, AGRO (Almenara), representantes de la Residencia Municipal de personas Mayores de Almassora, representantes de Arquitectura técnica de la UJI y psicología comunitaria de la Universidad de Valencia, alumnado de todos los CEIP (Centros de Educación Infantil y Primaria); además de mucho público juvenil y familiar.