La circular socialista sobre evitar duelo por el Covid "es un debate provincial"

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha limitado la circular del Partido Socialista en la que solicita no izar banderas a media asta en señal de duelo por las víctimas del Covid, al ámbito de la provincia de Castellón. Desmarca de esta postura tanto a la dirección regional como a la nacional. "Ni Pedro Sánchez ha enviado ninguna circular ni me consta que Ximo Puig haya enviado ninguna circular. Éste fue un debate provincial", ha explicado este viernes en rueda de prensa.

Según Benlloch fue en un grupo de WhatsApp con dirigentes del Partido Socialista en Castellón donde se ha marcado esta directriz en la que incluso se llega a indicar en esa circular que bajar las banderas es una señal derrotista que no es positivo mostrar en estos momentos.

"Respeto la opinión que puede tener alguien de que no es momento de rendirse porque las banderas cuando se bajan es rendirse, porque yo cuando las he bajado por la violencia machista no me he rendido a la violencia machista, y por tanto, tampoco me estoy rindiendo al virus por bajarlas".

El alcalde socialista dice que se produjo "en un chat a nivel provincia, un chat oficial dentro del partido, con alcaldes y alcaldesas, en el que también hay algún cargo orgánico del ámbito provincial".

Explica que "como alcalde cuando hemos tenido alguna situación extraordinaria las hemos bajado" las banderas. Una vez lo hace, "se produce un debate en este grupo: ¿Que por qué se hace? Y un día recibo este WhatsApp, una especie de instrucción, donde me dicen lo que se está valorando".

En esta circular apunta, "el primer punto se garantiza la autobnomía local, cada alcalde o alcaldesa que haga lo que crea conveniente". Y un segundo aspecto "que la respeto; no la comparto, lo más mínimo. Porque no comparto ningún punto de esa instrucción".

En él se explica que "no es el momento actual de hacer ésto, la crisis todavía no ha acabado. Ya llegará el momento en el que se hagan todos los actos que tengamos que hacer, porque una bandera que la bajes, es una bandera derrotada, dicen ellos".

