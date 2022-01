Chema Martínez se marca bajar de 2:20 como reto para la Marató bp Castelló

Chema Martínez es uno de los grandes nombres del atletismo español. El próximo 27 de febrero visitará la ciudad de Castelló para disputar la prueba por excelencia de los runners de la provincia, que celebra su XII edición. Con una motivación intacta y una pasión que le lleva a correr cada día, responde a las preguntas del equipo organizador de la carrera y repasa sus objetivos, su trayectoria y sus planes de futuro.





P - Llevas tres décadas dedicando tu vida a correr. Es una trayectoria, sin duda, muy extensa y seguro que repleta de momentos memorables. Pero ¿cuál crees que fue el momento deportivo que supuso un antes y un después en tu carrera?





R - Si tengo que escoger un momento deportivo que marca mi carrera, creo que me quedaría con Múnich 2002, el 7 de agosto de 2002, donde conseguí ser campeón de Europa de 10.000. Fue mi primera gran victoria y creo que ha marcado un poco el desarrollo de toda mi carrera deportiva porque, desde entonces, yo solo quería repetir ese momento una y otra vez. No era el favorito, no estaba en los pronósticos y ese día se dio todo lo posible para que pudiera conseguir ese oro. Posiblemente, sea el momento que no se me olvidará nunca y que ha marcado mi carrera deportiva.

P - Has recorrido el mundo entero, participando en carreras de todo tipo y pisando todos los terrenos: asfalto, pista, montaña… ¿alguna experiencia que recuerdes con especial cariño?

R - Como anécdota recuerdo, por ejemplo, en el año 1999, el primer estadio de La Cartuja en Sevilla y Primer Mundial, en 10.000, con el estadio lleno a rebosar. Competía con los mejores atletas del mundo y recuerdo salir a la pista desde la cámara de llamadas y ver lo que suponía un estadio lleno de gente. Cuando escuché gritar mi nombre y empezaron a animarme, dejé de competir y se me fue toda la energía. Ese momento me venció. El entorno fue algo que me superó, pero luego se convirtió en una experiencia que me vino bien para otras competiciones posteriores.





Pero sí, ese momento de estadio a tope en el que, momentos previos a la salida, empiezan a gritar mi nombre me puso tan nervioso que me superó la situación. Aunque fue también de los momentos más bonitos porque fue mi primer campeonato del mundo, en casa, en Sevilla. Y, bueno, experimenté lo que supone muchas veces no dominar el entorno. Todos los atletas necesitan experiencia y necesitan madurar.

P - Has estado en las competiciones internacionales más importantes, en la élite del deporte. Después de haber vivido esas experiencias en lo más alto ¿cuál es la valoración que haces de las carreras populares? ¿qué es lo que te motiva de ellas?





R - Me encanta que la gente corra, que tenga objetivos y que trate de superarse cada día. Las carreras tienen una parte social y una parte de objetivo también personal. Para algunos pueden servir de estímulo, para otros es una manera de hacer ejercicio, existen diferentes motivos por los que la gente participa.





Afortunadamente, en estos años, ha evolucionado muchísimo. Nos hemos encontrado con carreras súper masificadas. A la gente le gusta correr, le gusta competir, le gusta ponerse un dorsal, le gusta compartir esa competición con más gente y creo que supone un punto de encuentro en el que disfrutas del camino y de la meta. Es muy diferente al alto nivel donde corres única y exclusivamente para ganar, disfrutas menos del camino.





El mundo de las carreras populares se ha convertido en algo más que deporte, una manera de compartir y socializar. Y creo que eso ha ayudado al auge de las carreras y a que cada vez sean más.

P - El 27 de febrero de 2022 estarás participando en la XII edición de Marató bp Castelló ¿con qué objetivo de marca acudes a la carrera?

Objetivo de marca… bueno, el que me conoce ya sabe como soy, soy muy competitivo y cada carrera la afronto como si fuera la última y dando lo mejor de mi. Cada vez es más complicado, con los años, asegurar los objetivos porque dependes de otras variantes, la recuperación no es la misma... A priori, mi objetivo es hacerlo lo mejor posible. Me gustaría bajar de 2 horas 20 minutos, que sería un gran objetivo y me estoy preparando para ello. No sé como como irá todo, pero, afortunadamente, estoy con muchísimas ganas de maratón.

P - ¿Cómo te estás preparando para la prueba? ¿Cuáles son tus sensaciones a día de hoy?

R - Me estoy preparando para la prueba como lo hago siempre, intentando hacer al menos 100 kilómetros semanales e incorporando series cortas, largas, fuerza… Es decir, entrenando todo lo que puedo.





La última parte del año fue bastante densa en cuanto a competiciones. Corrí en Islandia una ultra y luego he corrido varias pruebas, con lo cual me encuentro bien y, a día de hoy, lo que tengo que hacer es seguir trabajando los ritmos de prueba.





La maratón es una prueba muy dura en la que tienes que estar muy preparado para lograr el objetivo que me he marcado en este caso. Así que estoy entrenando como lo hago siempre. La única novedad es en los doblajes. Las dobles sesiones, que antes las hacía corriendo, ahora suelo utilizar la bicicleta para que no haya tanto impacto. Por lo demás, muy parecido. Dos días a semana de trabajo de fuerza, series … En definitiva, una planificación al uso de maratón.

P - Marató bp Castelló es valorada por su rapidez, por el buen trato al corredor y porque en ella no se producen masificaciones durante el recorrido. ¿Qué requisitos son imprescindibles para ti en una prueba de este nivel?

R - En mi opinión, lo que tiene que perseguir la organización es que todas y cada una de las personas que vayan a participar vuelvan a su casa con una sonrisa. Si no es por la marca, por la experiencia que han tenido durante ese fin de semana.





Durante la competición, lo que tiene que cuidar una organización son los pequeños detalles para que el corredor, sobre todo el aficionado, no pueda tener motivo de queja. Creo que son más importantes esos pequeños detalles que, a veces, el circuito en sí. Todo lo que rodea al evento tiene que estar pensado para que todos y cada uno de los corredores y corredoras que acudan a esa cita se lleven la mejor experiencia de su vida. En eso deben trabajar las organizaciones.





Castellón tiene un circuito de plano, buen tiempo, se puede correr muy rápido. El objetivo tiene que ser que toda la gente que vaya, como voy a ir yo, vuelvan a casa diciendo “Ha sido un fin de semana maravilloso”, independientemente de la marca que consiga.

P - ¿Qué consejo le darías a quienes van a correr su primera maratón o 10K en el evento de Castelló el próximo 27 de febrero?





R - Mi consejo es que disfruten, que se marquen un objetivo realista y no lo pierdan de vista, pero que no se olviden de pasarlo bien.





El primer paso ya lo han dado, seguramente llevan tiempo preparando la prueba por lo que lo duro ya está hecho. El día de la carrera solo queda disfrutar y llevarse una buena experiencia. Después ya será momento de analizar y ver si los objetivos eran o no realistas y cómo mejorar.

P - ¿Qué cualidades debe tener un corredor de running?

R - Yo creo que lo principal es la pasión. Ese motor que te haga levantarte de donde estés y ponerte a entrenar. Exige compromiso, constancia, resiliencia y motivación. Creo que el buen runner es una persona apasionada, optimista, con capacidad de sacrificio y ganas de exprimir la vida.

P - Se podría decir que, a nivel popular, se ha producido un fenómeno en el running en la última década con muchos más corredores aficionados y, sobre todo, corredoras ¿por qué crees que ha sucedido esto?

R - Socialmente, ha habido un cambio en cuanto a los hábitos de vida. Cada día estamos más preocupados por cuidarnos y llevar una vida saludable. El deporte se ha convertido en un gran aliado para conseguir estos buenos hábitos y, dentro de todos los deportes, el running tiene algo que los otros no tienen y es la facilidad de practicarlo. Solo necesitas un par de zapatillas y tus ganas. Podemos correr en todas partes, estemos de vacaciones o no. De hecho, a mi me encanta conocer ciudades mientras corro.

P - También has escrito libros, con enseñanzas a partir de tu experiencia y tus vivencias. Haciendo balance de ellas, ¿te han hecho crecer más los éxitos o los fracasos?

R - Yo creo que se aprende de ambos. Es cierto que uno pone más el foco en los fracasos. Cuando fallas es momento de examinar qué ha fallado y qué hay que mejorar, para nada es momento de hundirse sino de hacer revisión y examinarte a ti mismo para seguir creciendo. Pero también es verdad que de los éxitos se aprende: ¿qué ha sido eso que he hecho diferente que me ha llevado a ganar?, ¿qué es lo que tengo que seguir potenciando? De esto hablo mucho en mi último libro, de la capacidad de reinventarnos, de R-evolucionar. La vida es algo que está en constante movimiento, el arte de la “impermanencia”. Algo que nos obliga a morir y renacer una y mil veces.

P - El deporte ha sido y es el motor de tu vida. Ahora que acabas de cumplir 50 años ¿sigue estando en un primer plano? ¿cuáles son tus próximas metas a alcanzar?

R - En mi vocabulario no existe la palabra “no” y esta es una máxima que me ha llevado a seguir estando muy activo, ahora de otra forma. Aceptando retos diferentes como correr por desiertos, selvas … un poco más lejos ya del asfalto, de ese primer plano por el que me preguntas, pero estando muy activo y, por supuesto, con ganas de ganar siempre.

Mi meta es seguir haciendo esto que es lo que más me gusta del mundo, no sentarme en el sofá y seguir acumulando kilómetros en mis “patas”. El más inmediato participar, como sabes, en Marató bp Castelló, una carrera que me apetece muchísimo, correr por el centro de la bonita ciudad de Castelló en un trazado rápido y del que, sin duda, todos los que nos demos cita allí disfrutaremos.





Desde aquí animo a los más rezagados a no pensarlo más y ponerse las zapatillas. ¡Nos vemos en Castelló!