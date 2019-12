Cerca de cien personas celebrarán la Navidad con Cáritas

Hay personas que no cuentan con recursos ni con seres queridos con los que puedan sentarse esta noche y mañana en las mesas. Bien no tienen un hogar o bien una familia con la que poder pasar estas celebraciones.

Para ellos, Cáritas ahora más si cabe les acompaña. Serán entre 70 y 100 las personas que tanto en Nochebuena como en Navidad tendrán la compañía y el cariño de Cáritas en el centro de acogida temporal Mare de Déu del Lledó.

El director de Cáritas diocesana de Segorbe-Castellón, Juan Manuel Aragonés, señala a COPE que son personas que "no tienen un hogar, no tienen familia o simplemente no se llevan bien con la familia y están solos".

Habitualmente, Cáritas da entre 90 y 100 comidas diarias, aunque calcula que esta Nochebuena el número será algo inferior. "Estaremos en alrededor de 70 u 80 personas que unas están en Castellón y otras en el centro de acogida".

Y cabe resaltar la labor que hoy efectúan tantas personas que desarrollarán su trabajo para que el resto nos sintamos seguros, ya sean policías, médicos, bomberos y un largo etcétera, pero también voluntarios como los de Cáritas que acompañarán a las personas más necesitadas. Y algo que llama la atención, según explica a COPE el director de Cáritas diocesana, es que cada vez hay más personas jóvenes que deciden efectuar esta tarea social.

"Cada vez hay más personas jóvenes que se acercan, aunque también personas mayores" y es que resalta Aragonés que los jóvenes "que la experiencia de vivir ccerca de personas que no tienen lo necesario les conmueve y les ayuda mucho asu propia reflexión personal acerca de vivir en un mundo en el que hhay que estar pendiente de otro".