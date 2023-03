El Centro Comercial Salera celebra el Día Internacional del Síndrome de Down

El Centro Comercial Salera, en su compromiso con dar visibilidad a aquellos colectivos que lo necesitan, ha impulsado diferentes iniciativas enmarcadas en el Día Internacional del Síndrome de Down, que tiene lugar el 21 de marzo. Salera se alía así con la Fundación Síndrome de Down Castellón, con diferentes acciones que tienen por objetivo romper estereotipos asociados a estas personas.

Desde el centro comercial han querido incidir en la importancia de la inclusión de las personas con síndrome de down en la esfera laboral. En su compromiso con la causa, el Centro Comercial Salera ha incorporado a su plantilla a un nuevo auxiliar de seguridad con síndrome de down, demostrando así la importancia de promover la igualdad y la inclusión social. De hecho, algunos establecimientos del centro comercial como Alcampo o Giulianis ya cuentan con personal con síndrome de down en sus plantillas desde hace tiempo.

Además, el Centro Comercial Salera se hace eco durante este día de la iniciativa de los calcetines desparejados, que simboliza la importancia de promover la diversidad. El personal del centro llevará así calcetines diferentes para demostrar su vínculo con la causa, y anima a sus usuarios a que hagan lo mismo. De hecho, los 100 primeros usuarios de la app del centro que se acerquen al punto de información y canjeen el cupón de la app se llevaran unos calcetines desparejados gratis.

Según Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera, esta ocasión supone seguir dando visibilidad a las personas con síndrome de down: “El compromiso de Salera con las personas con síndrome de down siempre ha sido muy grande, por lo que el Día Internacional del Síndrome de Down es la ocasión perfecta para reforzar nuestro apoyo. Creemos que es necesario seguir apostando por la inclusión para poder alcanzar una verdadera igualdad, de ahí la importancia de romper estereotipos”.

Esta campaña forma parte de Caring for Communities, la iniciativa con la que el área de Property Management de CBRE Iberia impacta positivamente en materia de ESG en aquellas comunidades en las que está presente a través de la gestión de activos. En esta ocasión, la consultora ha promovido la puesta en marcha de esta campaña con foco social en un total de 57 activos, entre centros comerciales y oficinas en España y Portugal. Se hará a través de campañas especiales, la difusión de mensajes en distintos soportes visuales de los activos y de la clásica campaña de calcetines desiguales con la que las asociaciones de Síndrome de Down reivindican la igualdad de oportunidades para estas personas en distintos ámbitos de la sociedad.