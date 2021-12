La Cátedra de Mediación Policial publicará una guía básica para mejorar este servicio

En la reunión han estado presentes la vicerrectora de Estudios y Docencia, Isabel García; la directora de la Cátedra, Andrea Planchadell; la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana de Vila-real, Silvia Gómez; el intendente de la Policía Local de Vila-real, Ramón Martínez; Helena Pérez, técnica de la cátedra, y Clara Franch, del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la UJI.





De las actividades realizadas durante el año 2021, hay que destacar la organización de diferentes acciones de formación como la sexta edición del Curso de Formación Continua de Iniciación a la Mediación Policial, la undécima edición del Curso Intensivo de Mediación Policial o el seminario en línea «Las reformas legales en materia de mediación y justicia restaurativa: ¿un paso adelante?».





Por otro lado, se ha destacado la participación de la Cátedra en distintos congresos internacionales como el «II Congreso Internacional de Mediación Policial y Policía de Proximidad»; el II Congreso Internacional «La Mediación intrajudicial en España: logros y retos»; o el «XI Congreso Hispano-Polaco sobre Tradición Jurídica Europea». La Cátedra también ha participado durante el 2021 en el I Encuentro de Juristas Académicos por la Mediación en València.





Dentro de la actividad investigadora, se han realizado tres publicaciones a nivel nacional e internacional. La publicación en la obra colectiva Meditaciones sobre mediación (MED+) (Tirant lo Blanch) destaca porque no está limitada al ámbito de la mediación policial y da a conocer el trabajo de la Policía y de la Cátedra en otros ámbitos. También se ha publicado una ponencia en el Journal of Modern Science con el título «Joint custody in accordance with the principles of the best interests of the minor and parental co-responsibility: special reference to family mediation», y se ha realizado un capítulo en la obra colectiva El régimen jurídico de las Policías Locales en el Estado Español.





Hay que remarcar también que el alumno del Curso de Experto en Mediación Policial Juan Domingo García ha sido finalista en la categoría de proyecto final de curso de la Asociación Madrileña de Mediadores.





En cuanto al año 2022, la Cátedra de Mediación Policial «Ciudad de Vila-real» de la UJI tiene prevista la publicación de la Guía básica de la práctica de la mediación policial, elaborada durante el año 2021, la publicación del Mapa de la Mediación Policial de la Comunidad Valenciana, realizada desde el Observatorio de la Mediación Policial, y la elaboración de un informe sobre la formación en mediación de los cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana.





También se mantendrá su objetivo de desarrollar actividades de formación, promoción y divulgación de métodos de gestión de conflictos y de la convivencia con la realización de diferentes cursos.