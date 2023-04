Castillo de Villamalefa espera la reparación de la CV-176 un año después

Castillo de Villamalefa es un pequeño pueblo de la comarca del Alto Mijares cuya población no supera el centenar de habitantes. Una localidad que multiplica por seis su población en verano y a la que se accede por la CV-176, una carretera que está dañada en el punto kilométrico 1,400 desde hace casi un año sin que su titular, la Diputación de Castellón, haya actuado en corregir los desperfectos.

Diego Gallén, alcalde de Castillo de Villamalefa, ha vuelto a poner sobre la mesa "los riesgos que esta situación genera". El alcalde alertó al PSOE hace casi un año de los desperfectos registrados en dos puntos kilométricos, el 1,400 y el 2,200. "Hoy solo se ha reparado el del kilómetro 2,200. El otro sigue pendiente y por toda solución se han colocado conos", lamenta.

Para el alcalde, "lo primero es la seguridad de mis vecinos". "No entendemos cómo no se ha reparado con todo el tiempo que ha habido y la situación, que genera peligro, se perpetúa". El primer edil considera que "en una carretera como esta, en la que hay muchas curvas y prácticamente no hay arcenes, es necesario corregir cualquier riesgo y evitar accidentes".

Y este es el mensaje con el que Diego Gallén lleva repiqueteando desde hace casi un año, porque a este punto kilométrico se suma el kilómetro 2,500 en el que ha habido unos desprendimientos señalizados también por conos. "Están constantemente hablando de la necesidad de apoyar al interior, de trabajar por evitar la despoblación y promover políticas que fidelicen la población". "Pero la realidad que vivimos quienes residimos en el interior es bien distinta. Es esta", ha señalado el primer edil.

Gallén ha vuelto a hacer un llamamiento a la Diputación Provincial para actuar "porque se acerca el verano y la población se incrementa. El tráfico se vuelve más denso y los riesgos se incrementan. Deseamos garantizar a vecinos y visitantes unas carreteras seguras y evitar accidentes. Queremos prevenir y no lamentar", ha considerado Gallén. Por eso, el alcalde reclama "urgencia para reparar el muro de hormigón en una de las curvas y estabilizar el terreno para evitar nuevos desprendimientos en el kilómetro 2,500”. "Mi pueblo lo necesita", ha rematado el alcalde de Castillo de Villamalefa.