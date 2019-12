Un castellonense, Álvaro Rius, se proclama campeón de la liga colombiana

Álvaro Rius es un castellonense de 40 años que ocupa el puesto de director deportivo del América de Cali, club que este domingo ha conseguido hacerse con su 14º título en el trofeo clausura de la liga colombiana.

Rius emigró a Colombia dada la oportunidad que se le presentó para dirigir desde los despachos a este histórico club, dejando en casa a su familia y amigos, donde regresa cada vez que los compromisos deportivos se lo permiten y pendiente siempre de la actualidad que genera el CD Castellón, uno de los equipos que lleva en el corazón.

Natural de Castellón de la Plana, Álvaro Rius ha ejercido diversos papeles en el fútbol, desarrollando prácticamente toda su carrera en la provincia castellonense, hasta que se le presentó la posibilidad de ser director deportivo del América de Cali.

Árbitro de fútbol primero, llegando a Regional Preferente, posteriormente dio el paso a los banquillos. En primer lugar como preparador físico llegando a militar en las categorías inferiores del CD Castellón donde compartía esfuerzos con el entrenador que consiguió el ansiado ascenso de Tercera a Segunda división "B", Sergi Escobar.

Tras ello, Rius ha pasado por San Pedro, Alqueries, Coves de Vinromà o Albocàsser. Además de como preparador físico, como coordinador.

Rius ha mostrado su entusiasmo mediante las redes sociales: "11 años después...¡Somos campeones! Un millón de gracias a mis padres que se han matado a trabajar para que pudiera cumplir mis sueños. A mi familia que me ha apoyado siempre. A mis amigos que me han animado en los peores momentos. A Anna una SUPERMAMÁ y la mejor compañera de vida del mundo, a mis tías por cuidar de mis hijas como si fueran suyas. A Sergio Escobar por ensañarme tanto de fútbol, cuando era un recién llegado a este mundillo. ¡las risas que me sacáis en esos momentos son impagables! De corazón, ¡este título es más vuestro que mío!".

El ahora técnico del Soneja, Sergi Escobar, ha sido uno de los principales apoyos de Rius y de los primeros en felicitarle por el título: "La que has liado amigo. A veces los sueños se hacen realidad. Espero que aquí en Castellón y en España se dé la repercusión que merece tu trabajo. Estuve allí 10 días y viví lo que es ese gran club y lo que significa este éxito donde has sido parte importante. Disfrútalo...un abrazo de gol".