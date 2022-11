Castellón se une para salvar la cerámica frente a la crisis

‘Salvem la ceràmica’ será el título del manifiesto que firmarán las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia afectados por la crisis que está viviendo la cerámica de Castellón a causa del impacto que la invasión de Ucrania por parte del ejercito de la Federación Rusa está teniendo en el incremento de los costes energéticos. Será un texto que consensuarán los portavoces de los grupos políticos en la Diputación y que posteriormente se remitirá a los ayuntamientos, en el que se mostrará el respaldo a las reivindicaciones de las patronales del sector del azulejo, fritas y esmaltes y de la maquinaria cerámica.

La petición fundamental del manifiesto es que el Gobierno de España apruebe ayudas contundentes al sector con la máxima dotación económica posible, al estilo de lo que están haciendo Alemania e Italia con sus principales sectores industriales. En este último país se han aprobado ayudas muy importantes para la industria azulejera, competidora muy directa de los productores radicados en la provincia de Castellón

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, José Martí, al término de la reunión que ha mantenido con los primeros ediles, en la que también han participado los diputados de Promoción Cerámica y Promoción Económica, Ximo Huguet y Pau Ferrando.

El presidente ha manifestado que «nos preocupa muchísimo la situación de los trabajadores del sector porque sube el número de ERTEs y ya hay fábricas que han cerrado, y como responsables políticos queremos hacer patente nuestro apoyo».





Pancartas en los ayuntamientos

En la reunión celebrada esta tarde también se ha acordado colgar pancartas en los ayuntamientos para que quede patente la voluntad de apoyo de la Diputación y las propias corporaciones locales.

Martí, que ha sido claro al señalar que «hay que ir más allá que hasta ahora con las ayudas”, recordando que el marco temporal de la Unión Europea permite la concesión de esas ayudas y por lo tanto es necesario que el gobierno de España dé pasos en esa dirección».





Samuel Falomir

Al término de la reunión, el presidente Martí ha comparecido con el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir; la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, y el teniente de alcalde de Betxí, Salvador Rius.

Falomir ha manifestado que «lo que hemos dejado claro es que las ayudas que ha habido hasta ahora no han solucionado el problema que tiene la provincia de Castellón y aunque no queremos poner cifras, pedimos el máximo de ayudas, como en Italia o Alemania». Ha añadido que «queremos que se ayude a la cerámica con la misma intensidad que en otros momentos se ha ayudado a otros sectores en España porque aunque seamos el 1% de la población, no por eso nos vamos a quedar callados».

Marta Barrachina

Por su parte, alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, ha recordado que «en el Partido Popular llevamos mucho tiempo con la mano tendida porque vemos que es muy necesario, es fundamental que el sector del azulejo reciba las máximas ayudas posibles». Según ha explicado, «ahora que parece que se abre el camino, esperamos que nuestras patronales obtengan buenos resultados».

Barrachina ha finalizado diciendo que «nuestra mano está tendida pero esto no es un cheque en blanco, esto no puede quedarse en una foto estática, en un acuerdo hoy, tenemos que seguir reivindicando delante de quien haga falta que la provincia de Castellón y la cerámica van unidas».





Salvador Rius, teniente de alcalde de Betxi

Por su parte, el representante de Betxí, el teniente de alcalde Salvador Rius, ha destacado la importancia de la unidad de cara a reivindicar ante otras administraciones porque «en la mayoría de pueblos tenemos familias que dependen de la cerámica y tiene sentido mostrar esta imagen de unidad».





18 municipios representados

A la reunión celebrada en la Diputación han asistido los primeros ediles de Vila-real, José Benlloch; Borriana, Maria Josep Safont; Almassora, Merche Galí; l’Alcora, Samuel Falomir; Moncofa, Wencesalao Alós; les Alqueries, Esther Lara; Sant Joan de Moró, Vicent Pallarés; Cabanes, Virginia Martí; Vall d’Alba, Marta Barrachina; Xilxes, José Martínez; Vilafamés, Abel Ibáñez; Ribesalbes, César Pallarés, y Figueroles, Luis Gregori. También han participado la teniente de alcaldesa de Promoción Económica de Onda, María Baila; el concejal de Industria de Nules, César Estañol; el teniente de alcalde de Betxí, Salvador Rius; la teniente de alcaldesa de Llucena, Erika Escrig y el concejal de Vall d’Uixó, Jorge García.