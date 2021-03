Castellón sigue sin concretar la semana lectiva en Magdalena... mientras Benicarló confirma las vacaciones

A seis días del inicio de la semana de la Magdalena, la incertidumbre entre alumnos, padres, madres y profesores de la capital es máxima. A día de hoy, nadie sabe qué va a ocurrir y la indefensión y malestar va en aumento.

El penúltimo capítulo se vivió ayer en el Consell Escolar Municipal, cuya reunión quedó en blanco, después que no se aprobara la urgencia de su convocatoria por un defecto de forma. Y es que, para convocarla de manera urgente, había que dejar un plazo de 48 horas hábiles, hecho que no había ocurrido al convocarse el viernes y no contarse el fin de semana para ello. Un error de cálculo que puede ser el golpe definitivo para el ayuntamiento, dado que el tiempo para solicitar legalmente el cambio de la semana lectiva es cada vez menor.

De momento, varios sindicatos del sector educativo ya han mostrado su malestar por la actuación realizada por el consistorio. Así, CSI:F lamenta la “improvisación innecesaria” a la hora de decidir que la semana de las Fiestas de la Magdalena de Castellón sea o no lectiva.

Según ha explicado la delegada de CSIF de Educación en Castellón, María Jesús Sánchez, “pese a que el pasado 14 de enero la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, ya publicó en su cuenta oficial de Twitter que no habría Magdalena, el presidente del Consell, Ximo Puig, esperó hasta la semana pasada para recomendar, en una comparecencia, que dicha semana fuera lectiva y, a fecha de hoy, esta decisión sigue en el aire”, después de que el Consell Escolar Municipal no celebrara la reunión extraordinaria prevista ayer lunes al no aprobarse la urgencia de la convocatoria.

“No entendemos cómo se ha pospuesto hasta el último minuto la toma de una decisión tan importante, ya que en ese momento nos encontramos con que el lunes 8 de marzo será lectivo y, sin embargo, desconocemos qué va a pasar con el resto de la semana, un sinsentido que perjudica a docentes, alumnado y familias”, ha valorado la representante sindical de CSIF Castellón, que ha destacado que “tanto esta indefinición como el retraso en la toma de una decisión en firme suponen una falta de respeto a toda la comunidad educativa y perjudican tanto a los docentes como al alumnado y a sus familias”.

De la misma manera se expresan desde ANPE Castellón, que indican que "no entendemos que a solo unos días de la semana de Magdalena se plantee de nuevo un cambio en el calendario escolar y que, después de la celebración de un cuarto consejo en el día de ayer, todavía se esté valorando la posibilidad de realizar un quinto consejo".

Añaden además que "no podemos olvidar que el cambio de última hora supondría una grave problemática para la comunidad educativa. Por una parte, la semana de la Magdalena, además de ser una festividad local, supone un periodo de descanso para el alumnado. El hecho de trasladar este descanso al final de curso desvirtuaría su funcionalidad. Y el alumnado de bachillerato podría verse especialmente perjudicado, y que tiene que realizar las pruebas de acceso a la universidad. Por otra parte, el hecho de modificar la festividad del día 8 de marzo es contrario a lo que otras localidades han hecho con el día 19 de marzo, ya que ni Valencia ni Benicarló han suspendido ese día tan señalado".

Y justamente Benicarló ha mostrado que, pese a que no se van a llevar a cabo las Fallas, se mantiene el calendario escolar y festivo del curso tal y como se aprobó en julio, de manera que el 16 y 17 de marzo cuentan como festivo escolar, el 18 fiesta local y el 19 fiesta autonómica.