Castellón registró 3.560 nuevos casos de cáncer en 2021

Coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer que se celebra este viernes día 4 de febrero la Asociación Española Contra el Cáncer en Castelló ha querido hacer entrega a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, de la camiseta de la VI Marcha Contra el Cáncer. La marcha, prevista en un principio para este domingo, se ha trasladado al domingo 3 de abril por motivos sanitarios. Recordar que este año la marcha tendrá salida y meta en el parque Ribalta y un recorrido algo más largo que las anteriores. Las inscripciones se pueden recoger en la sede de la AECC, en la planta de Deportes de El Corte Inglés y en Suma Fitness Club y tienen un coste de 10 euros que da derecho a la camiseta conmemorativa, dorsal y regalo. Mañana se iluminará la fuente de la plaza Mayor de color verde conmemorando así el Día Mundial Contra el Cáncer.

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, por su parte, ha puesto en valor “el trabajo de la asociación con el impulso de acciones que contribuyen a fomentar la investigación contra el cáncer” y ha transmitido “el apoyo del Ayuntamiento de Castelló a una asociación que trabaja por el bienestar de las personas y por visibilizar una enfermedad que hay que seguir combatiendo”.

El Día Mundial Contra el Cáncer sirve para visibilizar no solo la enfermedad, sino también las desigualdades que todavía existen. Y es que el 42% de las Comunidades Autónomas no protege a la población del humo del tabaco y más del 90% de las Comunidades no tienen atención psicológica especializada o es insuficiente. Por ejemplo, entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000€ y casi 30.000 personas diagnosticadas podrían no asumir estos gastos por su situación de vulnerabilidad laboral. En la provincia de Castellón se registraron 3.560 casos nuevos de cáncer en 2021 con una incidencia de 607 casos por cada 100.000 habitantes.

Con motivo de la celebración del 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer ha publicado el primer informe sobre la inequidad del cáncer en España con el objetivo de señalar las desigualdades que agrava el cáncer. Según este informe existen desigualdades que tiene que ver con el acceso a entornos saludables, al diagnóstico precoz, a tratamientos como la atención psicológica y los cuidados paliativos y a la investigación, influyendo en las desigualdades el aspecto socioeconómico. Por ejemplo, el código postal afecta más que el código genético a la hora de hacer frente al cáncer, por lo que hay una parte de la población que no tiene las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente el cáncer dependiendo de dónde viva. Hoy en día, siete Comunidades Autónomas no han conseguido que toda su población de riesgo (50 a 69 años) tenga acceso a un programa de cribado colorrectal. Además, el 42% de las Comunidades no protege a la población del humo del tabaco, responsable del 30% de los casos de cáncer. Hay que tener en cuenta que, casi el 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco en espacios públicos.

La investigación es clave para aumentar la supervivencia. Impulsarla y garantizar el acceso de los pacientes a los resultados es una prioridad para la Asociación con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia media para el año 2030. En este sentido, cada año en España 100.000 personas son diagnosticadas con un tipo de tumor cuya supervivencia es baja o está estancada y que tiene menos posibilidades de sobrevivir porque necesitan más investigación.