El C.D. Castellón recupera su sitio en el fútbol profesional 10 años después

La capital de la Plana se frota los ojos para comprobar que no ha sido un sueño. El C.D. Castellón ha regresado a la Segunda División 10 años después tras vencer a la U.E. Cornellà por 1-0 en la final del playoff de ascenso.

Una fatídica década que comenzaba con un cruel descenso administrativo a la Tercera División puso punto y final con el gol de Juanjo Ortuño, que devolvía a los albinegros al fútbol profesional. Un remate que culmina un proyecto encabezado por el presidente Vicente Montesinos y que parecía un pensamiento irreal hace poco más de 2 años, incluso la temporada pasada, cuando el equipo estuvo a punto de perder la categoría en Segunda B, esa que tanto había costado recuperar.

Las duras circunstancias con las que se ha encontrado la entidad en los últimos años hicieron que la emoción invadiera el estadio de la Rosaleda tras el pitido final. Entre ellos, Montesinos, sabiendo que es uno de los grandes artífices del éxito, expresaba su alegría en la COPE con la voz entrecortada: “Hemos conseguido en un tiempo récord lo que este club, afición y ciudad se merecen. Pero sobretodo, tenemos un club con alma. No importa el dinero, sino el sentimiento”. Asimismo, quiso agradecer a todos los que confiaron en él y aseguró que hay que continuar luchando por mantener los objetivos: “Hemos venido a hacer grande este club, había que confiar. Ahora hay que tener los pies en la tierra, es un paso más pero no es todo”.

Otro de los grandes culpables de rescatar al club y conducirlo hasta la élite es, sin duda, Àngel Dealbert. El exfutbolista se embarcó en el proyecto e incluso se enfundó la elástica albinegra en Tercera División para aportar también desde el césped. Ayer, en calidad de Director Deportivo transmitía su satisfacción ante los micrófonos de esta cadena:“Hemos hecho un trabajo brutal y esto va por toda la gente que está celebrándolo en la provincia, se merecen un equipo en el fútbol profesional. Es una locura, hace tres años habría sido impensable y el año pasado lo pasamos muy mal”. Respecto a vivir un ascenso desde la grada, el de Benlloch reconocía que se vive con más nervios que sobre el campo: “Cuando eres jugador no te enteras, pero fuera el sufrimiento es máximo”.

El enorme trabajo realizado se ha visto reflejado en cada miembro de la entidad. El mismo técnico y gran parte de la plantilla que lucharon por evitar un nuevo descenso a Tercera División la pasada campaña, enmarcan ahora su nombre en las páginas de la historia. Por ello, Óscar Cano respondía a la pregunta de Quique Rodríguez en rueda de prensa valorando el gran cambio de dinámica en tan poco tiempo: “Si alguien me hubiese dicho hace un año que íbamos a estar aquí le habría dicho que es un gran motivador, pero seguro que yo le habría hecho caso”. Cano parecía tener la intención de seguir analizando la situación. Sin embargo, unos futbolistas eufóricos invadieron la sala cantando y celebrando lo que tanto merecen por el enorme sacrificio desempeñado.

Si los protagonistas más visibles hicieron su trabajo a la perfección, la afición no se iba a quedar atrás. Los ‘orelluts’ han sido los principales propulsores del éxito. Los seguidores albinegros han apoyado a su equipo desde abajo, batiendo el récord de abonados en Tercera División, hasta un año tan especial como este en el que, a pesar de que la COVID-19 impide entrar a los estadios hasta nuevo aviso, las oficinas de Castalia no han dejado de renovar abonos de socios que todavía no conocían lo que depararía la fase de ascenso.