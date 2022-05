El CD Castellón recibe la Alta Distinción de la Diputación de Castellón

La Diputación de Castellón celebra este sábado el Día Oficial de la Provincia de 2022. La conmemoración del bicentenario centra la celebración institucional de esta edición, protagonismo que compartirá con la entrega de las distinciones de la provincia. El presidente de la Diputación, José Martí, hará entrega de la Alta Distinción de 2022 al CD Castellón con motivo del centenario de su fundación.

Fundado en 1922, se ha convertido en una pieza fundamental para contar la historia del deporte provincial. El equipo ha disputado 11 temporadas en Primera División y fue subcampeón en 1973. A lo largo de los años se ha ido adaptando a la realidad de los tiempos, constituyendo una división femenina e inculcando los valores del deporte a niños de Castellón.

MÉRITO A LAS ARTES

Pilar Dolz es el mérito a las artes de 2022. Nacida en Morella, Dolz abrió en 1974 la galería de arte contemporáneo ‘Cànem’ de Castellón, un espacio que abrió las puertas de esta realidad artística a la ciudadanía y a los creadores locales. Ha estado vinculada al mundo del arte toda la vida, formándose en el extranjero y creando obras de creatividad explosiva. Sin lugar a duda, es una de las figuras más destacadas del mundo cultural de Castellón, llevando sus trabajos a salas de exposición de todo el mundo.

«Como soy de Morella llevo dentro de mí los paisajes que la rodean, los aromas, la gente... Son imágenes que se graban en la retina de por vida. Yo trabajo de memoria y dibujo lo que tengo dentro, lo que tengo más próximo. Y ahí está Morella». Su obra ha recorrido rincones de todo el mundo, haciendo patente sobre tela su actitud disciplinada, perseverante y reflexiva.

MÉRITO AL DEPORTE

El vila-realense Sebastián Mora es condecorado con el mérito deportivo. Mora cuenta con una dilatada trayectoria en el ciclismo en pista y en carretera. Desde 2011 ha conseguido 42 medallas en campeonatos nacionales e internacionales y el año pasado se hizo con un diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de ciclismo ‘madison’.

Se trata de un deportista que se caracteriza por hacer proselitismo de la provincia de Castellón cuando tiene ocasión. De hecho, suele repetir que «me gusta recordar de donde vengo, de la Escuela de Ciclismo de Vila-real» y que «volver a Vila-real es recargar las pilas y las emociones porque poder estar con los tuyos supone un gran aliciente».

Mora señala que los logros que ha cosechado «son fruto de la constancia y el sacrificio», así como «del trabajo diario y de tener mucha ilusión». El deportista ya se ha marcado nuevos retos, siendo el principal participar en los juegos olímpicos de París 2024, en una nueva modalidad de pista, el omnium.

MÉRITO A LA SOLIDARIDAD

El mérito solidario recae este 2022 en Cruz Roja Española de Castellón. La Diputación reconoce así su labor social y el trabajo desinteresado tanto de los 6.700 socios como de los 7.200 voluntarios que integran el colectivo. Además de actuar en campos como la cooperación internacional, el medio ambiente, la salud, la intervención social, el empleo y las emergencias, en los últimos dos años ha tenido un papel muy importante en la lucha contra la Covid-19.

Según ha explicado el presidente provincial de CruzRoja, Esteban Fortea, «el voluntariado es la clave, la base de la organización, 7.500 personas repartidas en 25 asambleas y en los puntos de acción ubicados en distintas demarcaciones de la provincia, que nos permiten llegar a los 135 municipios»

Actúa en campos muy diversos como cooperación internacional, medio ambiente, salud, intervención social, educación, socorro y emergencias o empleo. Especial importancia se destina a la atención a la población inmigrante para facilitar su integración social.

Es importante destacar el trabajo que ha desarrollado a partir de marzo de 2020 con la irrupción de la pandemia de la Covid-19, que obligó a hacer frente a inesperadas y numerosas situaciones de emergencia social. Entonces el trabajo del voluntariado fue determinante para llevar alimentos y medicamentos a las personas que no podían salir de sus casas.

MÉRITO A LA INNOVACIÓN

Dolores Corella recibirá la distinción al mérito innovador por su recorrido en el mundo de la investigación científica en España. Corella es natural de Onda y es licenciada en Farmacia, doctora en Farmacia y catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública por la Universitat de València. A lo largo de su etapa profesional ha impulsado la creación de la unidad de investigación en epidemiología genética molecular de la UV y actualmente se centra en la investigación de enfermedades cardiometabólicas y en el envejecimiento saludable. En el 2018 recibió el premio Jaume I a la investigación médica.

Dolores Corella destaca el papel de la ciencia como una de las mayores fuentes de progreso y bienestar, a la vez que reivindica que se dignifique la profesión y se reconozca el valor y el trabajo que hay detrás de cada avance científico. «La pandemia nos ha concienciado de que si no hay investigación no se puede hacer prevención. Cuando una enfermedad no tiene tratamiento las tasas de mortalidad son más altas».

«Para mí es un inmenso orgullo que la Diputación haya pensado en mí para este premio. Los científicos somos de los más agradecidos con estos reconocimientos porque trabajamos en unas condiciones muy difíciles».