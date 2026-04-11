Castellón se prepara para las fiestas en honor a su patrona, la Mare de Déu del Lledó, con un programa lleno de novedades y tradición

Castellón honrará a su patrona con una serie de actos que ha diseñado la Real Cofradía del Lledó.

La ciudad de Castellón ya se prepara para celebrar las fiestas en honor a la Mare de Déu de Lledó. La Real Cofradía de Lledó presenta un completo programa de actos este sábado, 11 de mayo, a las 12:00 horas en el Real Casino Antiguo. Así lo ha confirmado en la Cadena COPE el responsable de cultura de la cofradía, Ernesto Tarragón, quien ha detallado las principales actividades y novedades.

Un boletín cargado de historia y futuro

Junto a la programación, se presentará el boletín anual de la cofradía, una publicación que recoge artículos de interés histórico y cultural. Tarragón ha destacado textos sobre la figura de 'la troballa' por Antonio Pascual, la reconstrucción del altar de los patronos por Juan Traver, o una crónica íntima del prior emérito, Ignacio Pérez de Heredia. El boletín también refleja las actividades y planes de futuro del colectivo.

Para Tarragón, esta publicación es un reflejo de la vitalidad del colectivo, describiéndola como "la comunidad viva de la cofradía". Además, ha señalado que el boletín es una invitación a la participación activa en la organización.

Es, por así decir, la comunidad viva de la cofradía" Ernesto Tarragón Cofradía del Lledó

Agenda de actos: de la novena a la procesión

El programa de festejos incluye actos para todas las edades, que comenzarán el 18 de abril con el concurso de pintura infantil 'Ven a pintar' en la explanada de la basílica. Del 21 al 29 de abril se celebrará la tradicional novena en honor a la patrona, mientras que el 27 de abril el Teatro Principal acogerá el certamen literario Flor Natural Mare de Déu de Lledó.

Una de las principales novedades de este año afecta a la serenata a la patrona, que se adelanta al viernes 1 de mayo a las 22:30 horas para no coincidir con la Festa de la Rosa. El sábado 2 de mayo por la mañana tendrá lugar la cabalgata anunciadora infantil, conocida como el pregonet, un acto "muy bonito y colorido" que recorre el centro de Castellón de la Plana, según ha descrito Tarragón.

El domingo 3 de mayo será el día grande de la patrona, con actos que comenzarán a las 8:00 horas con el volteo de campanas. Tras la misa solemne de las 11:00, el evento culminante será la procesión general de las 18:00 horas, en la que la imagen de la Lledonera recorrerá el entorno de su basílica.

Un mes de mayo dedicado a la patrona

Las celebraciones continuarán durante todo el mes. El 22 de mayo se ha organizado un encuentro de jóvenes en la basílica, un acto clave para asegurar la continuidad. Tarragón ha destacado la importancia de este evento porque "hay que saber entregar testigo y buscar ese relevo generacional".

Hay que saber entregar testigo y buscar ese relevo generacional" Ernesto Tarragón Cofradía del Lledó

El 24 de mayo, los más pequeños podrán participar en el tradicional Paso por el manto, donde la imagen se baja a la altura del altar. El programa concluirá el 31 de mayo con la segunda edición de la Misa de la lledonereta, una composición "realmente emotiva" con las voces blancas de los niños, seguida de la subida de la Virgen a su camarín.