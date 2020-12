Castellón de la Plana impulsa el consumo de gajos de clementina para despedir el año 2020

La Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castellón de la Plana impulsa una campaña para animar a consumir doce gajos de clementina en Fin de Año como forma de apoyo a nuestros agricultores. El departamento de Fernando Navarro elude realizar repartos de bolsas para evitar posibles aglomeraciones por la pandemia y proyecta a la Fira de la Taronja como espacio para adquirir las clementinas.

“Por prevención sanitaria por la Covid-19 este año no llevaremos a cabo distribución de gajos en diferentes puntos de la ciudad para que no se produzcan concentraciones de personas, pero desde el Ayuntamiento lanzamos una campaña de difusión para promocionar el consumo de cítricos en Fin de Año”, subraya el concejal de Transición Ecológica, que resalta que que el lema de esta iniciativa indica: “Esta nit de Cap d’Any, 12 campanades 12 gallons de clementina; canvia el raïm per la taronja, dona suport a la nostra agricultura i felicita el nou any amb 12 gallons de clementina”.

La concejalía subraya que la ciudadanía puede acudir el próximo domingo a la Fira de la Taronja para adquirir los cítricos “a nuestros productores, con precios dignos y justos, apostando por el consumo de proximidad y ayudando a dignificar el trabajo de nuestro sector primario”. La edición de la Fira de la Taronja tiene el lema “cuidem l’agricultura”.

La Fira de la Taronja está en funcionamiento cada domingo durante la temporada citrícola en las plazas Fadrell y Na Violant, en horario de 09.00 a 13.30 horas. Como novedad, las paradas solo usan bolsas reutilizables para incidir en la lucha contra el cambio climático.

Una iniciativa que va en aumento en los últimos años en la provincia castellonense y, especialmente, en aquellos municipios con mayor tradición citrícola.