El PP de Castellón pide rapidez para analizar la propuesta de insonorización de las Tascas

La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, pide al gobierno de Amparo Marco agilidad para estudiar, desde ya mismo, la propuesta de insonorización de las Tascas, que acaban de presentar los hosteleros de las calles Isaac Peral y Barracas con el fin de poder declarar esta emblemática zona de la ciudad zona de tradición gastronómica. Sólo así se acabaría con las medidas restrictivas de venta y horarios que amenazan con el cierre de estos negocios, “que recordemos suman una tradición de más de 40 años y dan empleo directo a más de 70 personas”, señala.

En este sentido, Carrasco insiste en que “mientras los hosteleros no han dejado de aportar soluciones al Ayuntamiento, con el único objetivo de no verse abocados a cerrar definitivamente sus locales, el Ayuntamiento no hace nada por salvar las Tascas. Es un clamor la pasividad e inacción del gobierno municipal con un tema tan sensible y de ciudad, que exige altura de miras y responsabilidad de gobierno. La prueba de que el tripartito sigue mirando hacia otro lado, fue la concentración de más de 3.000 castellonenses, la semana pasada, en la plaza Santa Clara, para decirle a la alcaldesa, que no contribuya a la desaparición de este modelo de ocio y gastronomía, tan valorado en otras ciudades de España, como Logroño, Granada, Sevilla o San Sebastián. Todas han sabido aprovechar su oferta gastronómica, con negocios similares a nuestras Tascas para atraer turismo. Lo mismo queremos para Castellón”.

El Pleno ordinario de octubre puso de manifiesto la conformidad de todos los grupos políticos de ir de la mano en la búsqueda de una solución, que pasa por declarar las Tascas zona de tradición gastronómica, recogiendo así la propuesta del Grupo Municipal Popular. “Al margen de partidismos, debemos trabajar por declarar las Tascas zona de tradición gastronómica, conciliando ocio y descanso. Por eso, apelamos a la voluntad política del gobierno municipal”, explica Carrasco.

Del mismo modo, los populares reclaman que se entreguen a los hosteleros los datos de las mediciones que justificarían que la Tascas están declaradas Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Aunque según un informe municipal, éstas no existirían desde abril de 2015. “Queremos que se sepa toda la verdad, acerca de la ausencia de mediciones de ruido en continuo y durante todo un año, tal y como exige el Plan de Control de obligado cumplimiento en las Tascas por estar declaradas Zona Acústicamente Saturada”, señala Carrasco y añade que en el pasado Pleno, pese a reclamarlas nosotros, el concejal delegado del área, Fernando Navarro, no nos supo dar explicaciones. Si no nos las quiere dar a nosotros, al menos que se las de a los hosteleros que son quienes se las están pidiendo desde hace meses”.

Para Carrasco es urgente abordar sin demora el proyecto de insonorización que acaban de presentar los hosteleros de las Tascas, porque “todavía estamos a tiempo de salvar las Tascas. Conciliar ocio y descanso es posible porque lo hacen en otras ciudades, sólo hace falta voluntad política en la búsqueda de soluciones. Garantizar el futuro de las Tascas es asegurar también el futuro del centro de la ciudad, que atraviesa uno de sus peores momentos con cada vez más establecimientos que han cerrado definitivamente, algo que va en contra del dinamismo y la vida que están reclamando los pequeños comerciantes”, concluye.