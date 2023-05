Castellón se moviliza contra las macroplantas solares

Las macroplantas solares tendrán incidencia en la agricultura, el turismo rural y la actividad vínicola de la provincia. Por ello, vecinos de poblaciones del interior como Cabanes, Les Useres o les Coves de Vinromà se desplazarán hasta Castellón de la Plana el sábado para participar en una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad y de la que formarán parte unos 40 tractores. La movilización partirá a las 11 desde La Farola, en la plaza de la Independencia y se pide a los asistentes que acudan vestidos de verde.

El presidente de La Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, lamenta en COPE que el proyecto afecte “a una zona en la que hay gestión”, en lugar de “no empezar estos proyectos en zonas que están degradadas. En la Comunidad Valenciana hay muchísimas áreas catalogadas con suelo degradado y no entendemos por qué no se empieza por ahí”.

Los convocantes de la marcha 'Per un món rural viu' piden escuchar a los vecinos ya que “aquellos que no viven en el territorio, no pueden programar lo que se tiene que hacer en el territorio”, aunque no se muestran contrarios a estas iniciativas: “Ese es el punto de partida por el que estamos por la implantación de energías renovables pero mucho más racionales”.

Explica Peris en AgroCope que “a los agricultores y ganaderos nos afecta muchísimo porque se pierde una superficie agraria de gran valor agro-ecológico y después hay muchas granjas importantes”.

Todo ello hace frente en estos municipios a la despoblación “ayuda a mantener las poblaciones del interior y todo lo que sea reducir la superficie agraria nos complica la continuidad de estas explotaciones y la desaparición de superficie agrícola condiciona el poder seguir en explotaciones como las cooperativas con las bodegas que no pueden seguir adelante, por ejemplo”.

La Unió de Llauradors denuncia en COPE el silencio cómplice de las instituciones porque “parece que tengan miedo de decirle a la gente que le van a hacer un expolio de sus tierras”.