Castellón inicia la campaña 'Vull acollir-te' para fomentar la adopción de perros

La concejalía de Bienestar Animal del ayuntamiento de Castellón, encabezada por Ignasi Garcia, ha lanzado la iniciativa 'Vull acollir-te', una campaña de esterilización de perros adoptados por los vecinos y vecinas de Castellón de la Plana.

A través de esta iniciativa, el consistorio subvencionará 66 esterilizaciones, 33 para hembras y 33 para machos, a los canes adoptados en el Servicio Municipal de recogida de animales. Por esta campaña se ha contado con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Castellón, puesto que las intervenciones se efectuarán en los once centros veterinarios del municipio que se han adherido a la iniciativa.

"Con esta campaña queremos facilitar la adopción para que la vida de una animal no solo sea una cuestión económica" ha expresado García, a lo que ha añadido que "la iniciativa está encaminada a lograr el objetivo del ‘sacrificio cero’ facilitando a la ciudadanía el proceso de adopción”.

Los expertos advierten que, aunque toda operación quirúrgica supone un riesgo, en el caso de la castración las ventajas sobrepasan ampliamente los inconvenientes. En este sentido, castrar un animal no lo traumatiza ni perjudica su salud general sino todo el contrario. Normalmente se vuelven más tranquilos, sobre todo los machos. Además, el carácter también cambia con la edad: no se tiene que atribuir a la castración cambios que no son debidos a la operación en sí.

La esterilización reduce el riesgo de sufrir tumores ováricos, uterinos y de mama, embarazos psicológicos e infecciones uterinas en hembras, y tumores de testículos y glándulas perianales en machos. La mascota no tiene por qué engordar si se vigila su alimentación. Además, los animales se suelen volver más tranquilos, se evita la atracción continua de los machos hacia las hembras y se disminuye el riesgo del robo de mascotas para usarlas como reproductoras.

Para poder beneficiarse de la campaña, cualquier vecino y vecina de Castellnó que adoptaron, o piensan adoptar, un can del Servicio Municipal de recogida de animales tendrá que acudir al departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Castellón para llenar la ficha de adhesión a la campaña, donde se asignará uno de los centros veterinarios colaboradores.

Además, el animal tendrá que estar inscrito en el censo canino y tener más de 6 meses para poder realizarle la intervención, también, o la persona interesada tendrá que llevar la ficha al centro sanitario y le fijarán así la primera visita, en la cual solo se tendrá que abonar la analítica general prequirúrgica, puesto que del resto de la intervención se hará cargo el ayuntamiento.

Manada Feliz

Por su parte, la protectora de animales Manada Feliz mantiene un llamamiento para poderse ofrecer como casa de acogida y también para adoptar animales.