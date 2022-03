En Castellón "la gente necesita las fiestas; tiene muchas ganas de fiesta"

Castellón de la Plana ve, por fin, aproximarse las Fiestas de la Magdalena tras la cancelación en 2020 y 2021, algo que transmite el món de la festa porque “la gente necesita las fiestas”, como reconoce a COPE el presidente de la Federació de Colles, Pepe Beltrán, que sostiene que la ciudad “tiene muchas ganas de fiesta”.

Entre el 19 y el 27 de marzo los castellonense podrán volver a rememorar sus orígenes con las fiestas fundacionales, “más que fiesta es un sentimiento de ciudad y de pertenencia”, añade.

Una Federació de Colles que el viernes 18 hará visita a centros educativos con los carros engalanados para explicarles a los más jóvenes cómo se construyen.

Pero tras el anuncio oficial de fiestas con las mascletá que a las 12:00 horas del sábado 19 abrirá las Fiestas de la Magdalena, la Federació de Colles con la ayuda del cuerpo municipal de bomberos, vestirá a Tombatossals con el pañuelo verde magdalenero y que lucirá el gigante junto a la bufanda conmemorativa del centenario del CD Castellón. “Creemos que no habrá problema en poner el pañuelo con la bufanda. El Tombatossals más castellonero no podrá estar”.

Unas collas que tienen como gran atractivo los carros engalanados que ya “están preparados, aunque dando los últimos retoques”.

El símbolo de la Magdalena son las Gaiatas, pero sin las collas no se podría entender las Fiestas de la Magdalena dada la gran actividad que promueven. Verbenas, cena de pa i porta; pasacalles; Campeonato Mundial de Boli...

“Aquí no solo hay un colectivo que hace fiesta. Somos muchos que hacemos que todos juntos la Magdalena sea más grande y haya fiesta para todo el mundo. Estamos toda la semana con el pregón, homenaje a la dolçaina y el tabal; la caravana a las mascletaes junto a las Gaiatas...”.

La capital de la Plana 'torna a la festa de nou com cada any per primavera', aunque no pudo celebrar sus fiestas ni en 2020, ni en 2021. “Han sido dos años pero parece que haga muchísimo tiempo que no tengamos fiesta. Queremos volver a la normalidad y va a ser un momento emocionante escuchar las primeras carcasas y pensar que por fin podemos volver”, concluye.