Castellón exhibe los tesoros gastronómicos de sus siete parques naturales

La plaza Huertos Hogueros de Castellón de la Plana acoge este sábado la Mostra de Productes de la marca Parcs Naturals, un evento que regresa a la ciudad donde se inició hace 14 años. La jornada, que se desarrollará de 10:30 a 21:00 horas, reunirá a 23 empresas certificadas para acercar al público los productos de proximidad vinculados a los siete parques naturales de la provincia. Así lo ha explicado el director general de Medio Natural, Luis Gomis, en declaraciones a 'Mediodía COPE Castellón', destacando la apuesta por los productos de kilómetro 0.

Calidad, tradición y compromiso ambiental

En la muestra se podrán encontrar tres tipos de productos: artesanos, naturales y de turismo de naturaleza, como alojamientos, restauración o turismo activo. La oferta incluye aceite, miel, queso, vinos y mermeladas, muchos de ellos desconocidos para el gran público. Gomis ha señalado que son "productos auténticos, artesanos, autóctonos, de kilómetro 0" que los visitantes aprecian mucho. Además, ha añadido que todos ellos tienen un valor añadido fundamental.

Según ha detallado el director general, los productos con el sello de la marca Parcs Naturals no solo cuentan con la certificación artesana, sino que también "tienen un plus, un compromiso medioambiental". Anualmente, los productores se comprometen a realizar alguna actividad medioambiental, cuyo cumplimiento es revisado para mantener los estándares de la marca.

Castellón, un referente en la marca

La provincia de Castellón es "muy activa en la marca", ha afirmado Gomis. A diferencia de otras zonas como Alicante, donde predomina el turismo activo, Castellón destaca por su gran cantidad de producto artesano y natural. "Tenemos empresas emblemáticas de jamón, queso, aceite, miel", ha explicado. El objetivo es potenciar estos productos porque "son los que hacen fijar a la población y descubrir productos de la tierra".

Para Gomis, el valor de estos productores va más allá de lo económico, ya que su labor es esencial para la conservación del entorno. "Gracias a esa gente y a esas tradiciones, los parques naturales nos llegan hoy con la calidad que presentan", ha subrayado. Además de la zona de expositores, el evento contará con talleres para todos los públicos con un doble objetivo de participación y educación ambiental.