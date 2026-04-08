Castellón estrena la primera unidad para ELA y enfermedades raras de la Comunitat Valenciana y ampliará el personal en Urgencias del Hospital General

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha la nueva Unidad Multidisciplinar de Enfermedades Raras y ELA que proporcionará asistencia a todos los pacientes con estas patologías de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón. Se trata de la primera unidad de este tipo que entra en funcionamiento en la Comunitat Valenciana, a la que se sumarán próximamente otras en el Hospital Doctor Balmis de Alicante y en el Hospital La Fe de Valencia.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado el nuevo espacio y ha explicado que es un proyecto “primordial para la sanidad de la provincia de Castellón y decisivo para afrontar los nuevos retos asistenciales que pasan por la humanización de una asistencia sanitaria de calidad”. Gómez ha destacado que se trata de una “unidad multidisciplinar y que integra en un mismo espacio todas las consultas de las diferentes especialidades médicas, además de enfermería, atención psicológica y trabajo ocupacional”.

La unidad, que ya ha atendido a sus dos primeras pacientes, está ubicada en el edificio anexo al Hospital General de Castellón, con acceso directo desde la calle para facilitar la llegada de pacientes con movilidad reducida. Las obras han supuesto una inversión superior a los 200.000 euros para remodelar una superficie de 150 m2 que incluye cuatro consultas médicas, una de medicación, sala de técnicas de enfermería, mostrador, zona de espera y aseos adaptados.

Dando respuesta así a uno de los aspectos más demandados por pacientes con enfermedades raras" Marciano Gómez Conseller de Sanidad

Generalitat Valenciana El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, visita la nueva unidad de ELA del Hospital General de Castellón

En estas instalaciones, cada paciente con ELA recibirá atención integral de Neurología, Neumología, Rehabilitación, Endocrinología, Psicología Clínica, Terapia Ocupacional y Enfermería en un mismo día y sin tener que desplazarse. El conseller ha señalado que así se da "respuesta a uno de los aspectos más demandados por pacientes con enfermedades raras, como es poder recibir atención en espacios que favorezcan la integración de la asistencia". La unidad, designada de Referencia para los departamentos de Castellón, la Plana y Vinaròs, atenderá a entre 35 y 40 pacientes al año con visitas cada tres o cuatro meses.

Ampliación y más personal para Urgencias

Por otro lado, el conseller de Sanidad ha informado sobre el inicio de la última fase de las obras de ampliación y reforma del Servicio de Urgencias, que se prevé que finalicen en su totalidad durante este verano. Recientemente, ha concluido la fase 5 con la puesta en marcha de la nueva Sala de Observación, dotada con 24 puestos equipados con conexión de gases medicinales y monitorización central, y la zona de descanso del personal, sobre una superficie de 400 m2.

Un cambio estructural para hacer frente al aumento del número de urgencias diarias" Marciano Gómez Conseller de Sanidad

Gómez ha subrayado el “cambio estructural de este servicio para poder hacer frente otro reto asistencial como es el aumento del número de urgencias diarias en este centro hospitalario, debido principalmente al envejecimiento de la población”. En este sentido, el conseller ha anunciado un aumento de la plantilla del Servicio de Urgencias del hospital con 6 médicos, 16 enfermeras, 10 celadores y 23 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, gracias a una inversión de la Generalitat de 2.150.000 euros.

El conseller también confía en que se puede agilizar la expropiación de la última parcela sobre la que se edificará el futuro complejo hospitalario con tal de que las obras puedan iniciarse entre finales de 2026 y principios de 2027, con lo que esa primera piedra pueda ponerse en menos de un año.