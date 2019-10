Castellón está preocupado por los aranceles de Estados Unidos al ser el quinto mercado al que más se exporta

Preocupación para la economía provincial por la decisión de Estados Unidos de gravar a 1.500 productos de la Unión europea con aranceles. Y es que las exportaciones de todos los sectores económicos hacia Estados Unidos habían crecido en julio un 22% y es en el último año el quinto país al que más se exporta.

Un sector importante como la agricultura se verá afectado, lo que supondrá un descenso de las ventas a Estados Unidos por su encarecimiento al ser gravados con un 25%.

Carles Peris, secretario general de La Unió de Llauradors, valora negativamente el impacto para el sector agroalimentario de la provincia de Castellón, así como de la Comunidad Valenciana porque afectará no solo a cítricos, aceite de oliva, fruta en general, vino o queso. "Era importante conservar el volumen de toneladas que estamos enviando pero este cambio de política impuesto por Estados Unidos no nos va a beneficiar porque nos va a costar más (dinero) enviar y a buen seguro que no vamos a enviar todas las toneladas que estábamos enviando hasta ahora".

La citricultura, que está ahora a puertas del inicio de la campaña, ve como peligra sus ventas ya que Estados Unidos es el noveno mercado al que más se exporta, aunque se confía en que los aranceles que entrarán en vigor en dos semanas no afecten a esta campaña pero si en el futuro.

"Esta campaña pensamos que no nos va a afectar en demasía la imposición de estos aranceles" ya que se ha reducido la producción de cítricos, "puedes salir de forma más escalonada y ordenada al mercado y los mercados europeos tienen capacidad para asumir nuestra producción".

Cada temporada se suelen exportar desde Castellón a Estados Unidos 12.000 toneladas de cítricos, a través de buques que parten desde el Puerto de Castellón.

De cara al futuro, el problema consiste en que "si no se trabaja la fruta en nuestros almacenes se trabajará en Marruecos y serán los que se queden esa cuota de mercado que podemos perder si no podemos asumir el incremento del 25% de los aranceles".

Alarma Peris que en ese caso, "que va a afectar desde el productor hasta puestos de trabajo y a cubrir el coste de explotación de los almecenes". Y es que "es un mercado que es el noveno en importancia para nosotros y que sirve para descongestionar el mercado europeo".