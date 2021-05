Castellón no sigue el camino de las Fallas y emplaza a celebrar las Fiestas de la Magdalena en 2022

El ayuntamiento de Castellón de la Plana opta por la cautela y la prudencia y, en estos momentos, no se plantea realizar en lo que resta de 2021 las Fiestas de la Magdalena, tal y como desde el consistorio se ha trasladado a la Cadena COPE."La Magdalena del 21 ya ha pasado; no se ha podido celebrar", aunque "si durante el 21 se puede hacer alguna cosa festiva, no será Magdalena" y coincidiría con el día en el que se conmemora el privilegio de traslado a través de la Carta Pobla, que el 8 de septiembre de 1251 otorgó el rey Jaume I la ciudad.

Según señala a COPE el concejal de Fiestas, Omar Braina, "la Magdalena es el tercer Domingo de Cuaresma. Lo tenemos clarísimo y no hay ninguna intención de moverla". Y es que "las Fiestas de la Magdalena es algo masivo... se tiene que hacer con toda la seguridad posible".

De esta forma, Castellón de la Plana no seguirá el camino iniciado por las Fallas tras el anuncio de Valencia de celebrarlas, aunque sea en un formato reducido, en el segundo semestre del año. Braina destaca que el consistorio castellonense opta por "mucha prudencia; actuar con sentido común y lo principal y lo más importante es la salud".

Aún así, el ayuntamiento trasladará su posicionamiento a los entes festeros con los que tiene previsto reunirse a lo largo de este mes de mayo.

"Estoy deseando que en marzo de 2022 podamos hacer Magdalena como toca", concluye Braina, ya que "esa es la línea de trabajo", siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.