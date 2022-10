El CD Castellón cierra en Sueras sus actos comarcales por el centenario

La séptima parada tuvo lugar ayer domingo en la localidad castellonense de Sueras, que contó con la asistencia de Josep P. Martí, Presidente de la Diputación y Alcalde de Sueras; Enrique Mulet Quintana, en representación de la Fundació Albinegra; y una abrumadora presencia de los habitantes del municipio.





Himno centenario

La Agrupación de la Unión Musical Santa Cecilia de Sueras interpretó el himno conmemorativo del centenario del CD Castellón, compuesto por el músico Ximo Fabregat y con letra del poeta Vicent Jaume Almela, que emocionó a los presentes en la Plaça Font Seca.





Fan Zone

Pintacaras, realidad virtual, hinchables y una gran variedad de juegos y actividades llenaron Sueras para atraer a los más pequeños de la zona.

“Tenim veïnes i veïns que són albinegres i sabia que estarien molt contents de poder celebrar un acte pel centenari en el poble i mostrar el seu suport a l’equip. Aquests actes són una porta per apropar el CD Castellón també a aquelles persones que no són seguidors del Club i, per suposat, són una manera meravellosa de dinamitzar Suera i fomentar l’esport”, inicia Josep Martí. Por su lado, Enrique Mulet Quintana declara que “estamos abrumados con la respuesta que tuvieron los suerenses en el día de ayer. Fue fantástico ver a tanta gente celebrando el Centenario del CD Castellón en esta preciosa población. Estamos encantados con el President y Sueras por habernos recibido con los brazos abiertos”.

El municipio situado en la comarca de la Plana Baixa de la provincia de Castellón ha sido la séptima y última comarca que ha acogido los actos comarcales del Centenario del CD Castellón.