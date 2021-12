Castelló refuerza la vigilancia policial en Nochevieja

El Ayuntamiento de Castelló activará un dispositivo policial especial durante el día de Nochevieja para velar por la seguridad y por el cumplimiento de las medidas de prevención ante la covid-19. En concreto, se va a implementar un dispositivo de vigilancia y refuerzo de la presencia policial en aquellas actividades que desarrollen eventos extraordinarios con motivo de la celebración de Nochevieja. En este sentido, por ejemplo, se pondrá en marcha un refuerzo del dispositivo y se cortará al tráfico el entorno de la Puerta del Sol, ante la previsión de que pueda darse aglomeración de personas con motivo de las campanadas. El aumento de la presencia policial en este enclave velará por la seguridad y por el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar la propagación de la covid-19.

El Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) se ha reunido este jueves para abordar la situación epidemiológica en Castelló. Así, según los últimos datos publicados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, la incidencia acumulada se sitúa en la ciudad en 862,22 casos (casi cien más que la pasada semana) y se han detectado un total de 1.513 positivos en los últimos 14 días.

La alcaldesa de Castelló y directora del Cecopal, Amparo Marco, ha recalcado la importancia de extremar la prudencia en estas fechas. “Castelló está registrando, como el resto de municipios, un aumento de contagios por la nueva ola del virus y por ello es muy necesario que todos y todas mantengamos una actitud de máxima prudencia y cumplamos con las medidas de prevención como el uso de la mascarilla, la distancia y la higiene de manos”, ha indicado.

En este sentido, como medida de prevención, el Cecopal ha acordado denegar la autorización para la celebración de la carrera popular San Silvestre que estaba previsto celebrarse este viernes. La medida se ha acordado para evitar aglomeraciones y situaciones que puedan conllevar un riesgo de propagación del virus como la no utilización de la mascarilla. Además, se ha acordado la permanente revisión del resto de actividades que se realicen desde el Ayuntamiento, como es el caso de la Cabalgata, que este año ya se ha adaptado a la situación de emergencia sanitaria y se ha optado por organizarla en un nuevo formato: un recorrido por calles más amplias y con más metros de recorrido para evitar altas concentraciones de personas.

Finalmente, en la reunión del Cecopal se ha dado cuenta de las actuaciones policiales en materia de cumplimiento de las medidas anticovid. Así, la Policía Local ha realizado 166 propuestas de sanción durante este mes de diciembre. De ellas 64 se han impuesto por consumir alcohol en la vía pública, 57 por infracciones generales de medidas ‘anticovid’ como no mantener la distancia o fumar en terrazas, 33 por no llevar la mascarilla cuando es obligatorio, seis por no exhibir o solicitar el pasaporte-covid (una de ellas a un establecimiento) y otras seis por molestias y reuniones en domicilios o locales sin el mantenimiento de las respectivas medidas de prevención.