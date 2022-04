El PP de Castelló da a conocer su plan para rebajar impuestos en 2023

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, y el concejal Juan Carlos Redondo, han desgranado en rueda de prensa una propuesta de rebaja de impuestos municipales que supondría un ahorro de 9,4 millones de euros a los castellonenses. Medidas que fueron presentadas en febrero ante la comisión de ordenanzas fiscales, que presidía el concejal socialista y número 2 de la alcaldesa, David Donate, hasta que la semana pasada dimitió por pérdida de ilusión y de confianza en el proyecto de Amparo Marco.





“Urge bajar impuestos a los castellonenses. La crisis económica nos ha empobrecido un 10% debido a la falta de control sobre el IPC por parte del Gobierno y eso hace que hoy hayamos perdido un 10% del poder adquisitivo. Llegar a fin de mes cuesta cada vez más, llenar el carro de la compra es más caro que nunca, igual que la luz y la gasolina. Más de 4.000 trabajadores de azulejeras están en ERTE. Y el mes de marzo, a pesar de la Magdalena, fue malo para el empleo porque subió”, explica la portavoz Popular.





El Partido Popular no ha dejado de presentar cada año a la mesa de trabajo de ordenanzas fiscales propuestas justificadas y cuantificadas y también a la Comisión de Impulso del Consejo Social de la Ciudad sin que se hayan tenido en cuenta. Castellón es la única ciudad en la que no hubo Pacto de Reconstrucción para afrontar la pandemia.





En este sentido, Carrasco tiende la mano al equipo de gobierno, “PSOE, Compromís y Podemos en el gobierno no pueden actuar como si nada cuando bajar los elevados impuestos es posible, tal y como refleja la propuesta que este año hemos presentado”. “La crisis de gobierno abierta tras la dimisión del número 2 de la alcaldesa y, hasta la semana pasada, concejal de áreas de mucho peso, como son Hacienda, Seguridad Ciudadana y Comercio, no puede paralizar la gestión municipal”, añade.





El concejal Popular Juan Carlos Redondo insiste en que el aumento del 10% de la inflación es la más alta de los últimos 37 años, “lo que confirma que la bajada de impuestos resulta absolutamente imprescindible”. “Frente al argumento del equipo de gobierno de que no hay dinero nosotros demostramos que sí lo hay, actuando sobre los cinco impuestos más importantes para ahorrar a los castellonenses 9,4 millones de euros. Y más cuando les sobra dinero todos los años por no ejecutar el presupuesto, el año pasado se quedaron sin gastar 56 millones de euros que no revirtieron ni en mejores servicios ni en inversiones”, añade.





Redondo recuerda que hasta 2020, más de 36 millones de euros se fueron a amortizar deuda anticipadamente, por la escasa gestión del equipo de gobierno. “Todo lo que ofreció en 2021 a la ciudadanía l’Acord de Fadrell, fue una modificación de 3 ordenanzas fiscales, que, en el mejor de los casos, va a suponer un ahorro de alrededor de 200.000 euros frente a un presupuesto de más de 190 millones de euros. La medida estrella fue eliminar el pago de fotocopias para dejar de pagar los dos céntimos que venía cobrando el Ayuntamiento, una auténtica tomadura de pelo”.





“Partimos de un equipo de gobierno que se subió al principio de esta legislatura un 50% los sueldos y que, en cambio, tiene un porcentaje de ejecución de inversiones muy bajo. Seguimos siendo la segunda ciudad de España que más IBI cobra, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), y la alcaldesa Amparo Marco es el segundo alcalde de la Comunidad Valenciana que más cobra de los 540 alcaldes que han hecho público su sueldo”, recuerda.





Por su parte y a raíz de la crisis de gobierno que mantiene paralizada la gestión municipal, la portavoz Popular insiste en que la alcaldesa Amparo Marco debe una explicación a los castellonenses, y pide que diga los verdaderos motivos que han provocado la dimisión de su mano derecha. “Más allá del conflicto interno, los castellonenses tienen que saber quién se va a encargar de gestionar las finanzas del Ayuntamiento, cómo se va a hacer para rebajar las cifras de delincuencia o cómo se va a ayudar a los comercios. Son asuntos públicos y de calado para el conjunto de la ciudad. Y del mismo modo exigimos saber quién va a ser nuestro interlocutor de cara a la negociación de nuestras propuestas fiscales”, señala.





MEDIDAS DEL PP PRESENTADAS A LA COMISIÓN DE IMPULSO

- Rebaja del IBI urbano, al 0,62 con el fin de poner en el bolsillo de los castellonenses 5,8 millones de euros, que reactivarían la economía local.

- Rebaja del ICIO, al 2,6% para poder competir con poblaciones vecinas e intentar atraer empresas, ya que ellas son grandes responsables de la creación de empleo.

- Rebaja del BICE al 0.85% para ayudar a las empresas instaladas en el recinto portuario, motor económico de nuestra ciudad.

- Bonificar en un 50% el IBI en inmuebles comerciales.

- Bonificación adicional del 25% del IAE a todas las empresas que ejerzan su actividad en nuestra ciudad.

- Triplicar las ayudas al comercio.

- Crear una línea de ayudas directas para pymes y autónomos.

- Cheques Escuelas infantiles de 0-3 años.

- Ayudas directas para empresas que contraten a desempleados de Castellón.

- Apoyo a agricultores mayores para la gestión de parcelas en producción.