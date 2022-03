Carrasco (PP) reclama bajar los impuestos en Castellón: Es viable"

“El gobierno municipal ayudaría a los castellonenses a salir de la crisis bajando los impuestos y no anunciando una congelación de los mismos porque la situación ya es insostenible. Por tanto, no hay que prolongarla, sino ponerle solución”, ha manifestado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Begoña Carrasco. “Desde el PP abogamos por bajar impuestos como política social para ayudar a miles de familias castellonenses que no llegan a fin de mes y para ayudar a la creación de empleo en un momento tan complicado como el que estamos viviendo”, añade.

Así se ha pronunciado ante el anuncio de la alcaldesa Amparo Marco de que congelará impuestos. Para Carrasco, ésta no es la solución, “no es suficiente con la que está cayendo, con la luz, el gas, el gasoil por las nubes y con la dificultad de llenar cada día la cesta de la compra sin dejar de pagar facturas”. “El gobierno de PSOE, Compromís y Podemos sigue haciendo anuncios vacíos que no ayudan a salir de la crisis. Lo que sí ayudaría sería una propuesta ambiciosa de bajada de impuestos como la que le pusimos sobre la mesa el año pasado y rechazaron, negándose a que las familias pudieran ahorrarse 9,7 millones en impuestos”, insiste.

En este sentido, la portavoz Popular advierte: “Si no bajan impuestos es porque no quieren, porque es viable. Se lo demostramos y seguimos insistiendo, el año pasado se quedaron sin gastar 56 millones del presupuesto municipal, es decir, dinero recaudado que no fue a ninguna parte. Bajar la presión fiscal es posible con una mayor flexibilización de los pagos; con la exención de tasas y bonificaciones para pymes y autónomos y, sobre todo, bajando el IBI porque hay margen para hacerlo y es el impuesto que afecta a la mayoría de las familias castellonenses. Si antes ya era necesario ahora más”.

Para Carrasco, el gobierno municipal sigue sin hacer todo lo que está en su mano para ayudar a los castellonenses. “Siguen ajenos a una realidad que sufren muchos castellonenses que están con el agua al cuello, haciendo encajes de bolillos para llegar a fin de mes mientras su Ayuntamiento sigue vaciando sus bolsillos a base de elevados impuestos”, lamenta.

Carrasco recuerda que el Plan de rebaja fiscal que propuso el Partido Popular para este año, contemplaba un ahorro del IBI urbano de 5.800.000 euros. Para ello se proponía la rebaja del coeficiente en un 10% hasta fijarlo en el 0,62%, que aún así, se situaría en 0,22 puntos por encima del mínimo establecido legalmente.

Para minimizar la caída de ingresos de las empresas y que sirviera de estímulo para atraer a nuevas, el Partido Popular propuso una rebaja en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del 20%, logrando un ahorro de 320.000 euros. También propuso una bonificación del 25% para aquellas actividades golpeadas directamente por la pandemia como la hostelería, el ocio nocturno, el comercio o el turismo. Y, por otra parte, revertir la subida del 1% para turismos de más de 16 Caballos y motocicletas de más de 500 CC. Proponía una bajada del impuesto del 10% a los vehículos no bonificados, el ahorro rondaría así los 108.000 euros.

Para el Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales se proponía una bajada al 0,85%, que era el tipo vigente antes de la subida, aun así, muy por encima del mínimo establecido legalmente del 0,4%. Supondría un ahorro para las empresas del Puerto de alrededor de 740.000 euros.





Se proponía también bajar la tasa genérica de vado de 395 euros, un 50%, quedando fijada en 197,5 euros, lo que supondría un ahorro importante para los titulares de vados permanentes de alrededor de 1 millón de euros.





Respecto a la tasa de ocupación de vía pública que afecta a la instalación de mesas y sillas de hostelería, toldos y marquesinas. Vista la situación actual del comercio y especialmente de la hostelería, se planteaba la exención del pago hasta junio del 2023, como mínimo.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y respecto a la tasa de basura se solicitaba la devolución de la parte proporcional en aquellos establecimientos que han permanecido cerrados durante el estado de alarma o han visto reducida su actividad. La Ordenanza Reguladora establece para los locales con actividad, 5 tarifas en función del número de empleados, sin tener en cuenta el tipo de actividad ni el volumen de los residuos, cuestión que debería revisarse. En cuanto a los particulares, Castellón con 97 euros, está por encima de la media nacional, de 90 euros, y por encima de ciudades como Alicante, donde se paga 28 euros por la recogida de basuras al año.