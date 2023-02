Carrasco (PP): "Marco debe plantarse ante los impagos de la Generalitat a entidades sociales"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, junto al diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez y la concejala del PP Susana Fabregat han visitado Afanias Castellón ante la situación de impagos por parte de la Generalitat Valenciana, que arrastran desde el mes de diciembre. Afanias es la entidad de referencia en Castellón en la atención y tratamiento a personas con diversidad funcional intelectual y sus familias. La situación es límite, el retraso en los pagos desde hace casi tres meses hace que no pueden afrontar ya el pago a sus 140 trabajadores, ni a proveedores.

Carrasco insta a la Generalitat del socialista Ximo Puig a saldar la deuda pendiente con todas las entidades sociales sin más demora. “Dar solución este problema que la Generalitat ha creado, a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, debe ser una prioridad. Venían a rescatar personas y están abandonándolas. La situación de Afanias es lo suficientemente grave como para que la alcaldesa, Amparo Marco, se plante ante Puig, sin embargo, con su silencio demuestra ser más socialista que alcaldesa”, explica.

Y añade: “Es inaceptable esta situación que afecta a más de 400 familias usuarias de Afanias. El tripartito de PSOE, Compromís y Podemos, en el Ayuntamiento y en la Generalitat, dice estar al lado de las personas, pro la realidad es que está por desmantelar servicios sociales que funcionan. Ya sufrimos en la capital el cierre de la Casa Cuna y de la guardería San Vicente Ferrer de gran ayuda para familias en riesgo de exclusión social”.

Ayer mismo el Partido Popular, a través de la presidenta provincial, Marta Barrachina, exigía en Les Corts “medidas urgentes” para evitar que organizaciones como Afanias vayan a la quiebra. “Hoy con la visita a la asociación trasladamos nuestro apoyo sin fisuras a su justa reivindicación y volvemos a exigir que el dinero llegue cuanto antes, porque no pueden quedar desatendidas centenares de usuarios. Es cuestión de voluntad política y de prioridades y ésta lo es”, insiste Carrasco.

“La alcaldesa Amparo Marco no puede seguir mirando hacia otro lado, no puede hacer como si no pasara nada cuando la realidad demuestra que está en juego la prestación de servicios de gran ayuda a los más desfavorecidos. Son las entidades del tercer sector las que están llegando conde la administración no llega. Su labor debería ser elogiada en lugar de castigada”, concluye.