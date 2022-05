Carrasco (PP): "Las plagas de mosquitos en Castellón se han convertido en un problema de salud pública"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, insiste a la alcaldesa Amparo Marco en priorizar la lucha contra los mosquitos que están causando estragos entre la población, especialmente en el Grao en la zona de la Marjalería. “Como alcaldesa debería haber reivindicado ya hace tiempo para Castellón actuaciones eficientes y más cuando los vecinos ni han visto las fumigaciones aéreas, ni las terrestres. Por segundo año las plagas de mosquitos se han convertido en un problema de salud pública con cuantiosas quejas al Ayuntamiento”, explica.

”Los vecinos están hartos, lo que para ellos sí es una prioridad, como ahora los mosquitos, sigue desatendida y no ayuda el agua estancada como consecuencia de la rotura de la tubería central desde hace más de dos años, que hemos reivindicado hasta en el Pleno que se arregle para que pueda volver a desaguar como antes de que se rompiera”, insiste Carrasco.

En este sentido lamenta que los vecinos "ya no sepan a quien dirigirse porque el gobierno de Amparo Marco no reacciona, no les hace caso. Solo en el mes de abril la unidad de Salud Pública del Ayuntamiento de Castellón registró 50 quejas por plagas de mosquitos, según las estadísticas facilitadas por el propio Ayuntamiento, y van en aumento, igual que va en aumento la desesperación de los castellonenses”, apunta.

“El equipo de gobierno, con su gestión de desidia y su falta de empatía ha vuelto a llegar tarde. Ayer mismo lo denunciamos en Comisiones Informativas, exigimos al equipo de gobierno actuaciones eficientes contra los mosquitos que están siendo la ruina para negocios de hostelería porque la gente ni siquiera puede sentarse en las terrazas, tomadas por los mosquitos. Son nubes y nubes de mosquitos que alteran la vida diaria a los castellonenses. El verano pasado estas plagas ya supusieron un problema de Salud Pública con vecinos que acabaron en urgencias por la virulencia de las picaduras y este año la historia se repite”, indica.

Además del problema que supone para los residentes, es un obstáculo más para el sector turístico que trata de recuperarse de dos años ruinosos de pandemia. Carrasco recuerda: “La unidad de Salud Pública del Ayuntamiento de Castellón reconoce en las contestaciones a las quejas vecinales recibidas a través del Servicio de Mantenimiento de la Ciudad estar desbordado ante la gran cantidad de avisos".

En la Marjalería los vecinos no dejan de hacer público su malestar por las plagas de mosquitos. Muchos afectados utilizan el Servicio de Mantenimiento de la Ciudad para dejar constancia del problema y pedir que se actúe cuanto antes, pero la contestación no calma su desesperación cuando les dicen que están desbordados y que sus denuncias se irán atendiendo por riguroso orden de entrada, sin concretarles cuándo.