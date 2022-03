Carmen Llop recibe el primer premio Vila-dona

En un acto muy emotivo Carmen Llop ha recibido de la mano del alumnado del centro una ofrenda y un galardón realizado por los niños de Educación Infantil y Primaria. Además, el alumnado de Secundaria también le ha hecho un video conmemorativo.

Al acto han asistido la primera Teniente de Alcalde y Concejal de Igualdad Silvia Gómez, la Concejal de Educación Aida Beteta y la Inspectora de Educación de Vila-real, Gisela Morales, la responsable de la Casa de la Dona, así como el equipo directivo del centro, alumnos, compañeros de profesión y familiares de Carmen Llop.

“Me he emocionado al recibir tanto cariño por parte de todos, ha sido un acto muy emotivo”. Así nos lo ha contado la premiada Carmen Llop. Además “el premio es un detalle precioso, el ramo me ha encantado. Ha sido un día maravilloso, unos detalles que me han llegado al corazón. He sido muy feliz participando en todos los talleres realizados en el centro alrededor del premio Vila-dona”.

Muy orgullosa de ser mujer Carmen quiere “animar a todas las mujeres a luchar por la igualdad, formándose y rodeándose de personas que las ayuden y valoren".

Este premio nace hoy, el día 8 de marzo de 2022, con la intención de perdurar en el tiempo y con la finalidad de reconocer y poner en valor el trabajo de las mujeres de nuestro entorno más próximo.

“En nuestro centro hemos creído necesario que desde pequeños se reconozca el papel fundamental de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, por eso nos decidimos a crear estos premios". Afirma Consuelo Moreno, directora del centro Bisbe Pont. “Y por este motivo elegimos a Carmen Llop, ya que ella es una de las primeras maestras del colegio, ha visto crecer este centro y consolidarse como un puntal imprescindible para el Barrio de Santa Sofía".

"Este reconocimiento es muy importante para el colegio Bisbe Pont, ya que el 8 de marzo es un día muy necesario para reivindicar el papel de las mujeres, tantas veces callado y escondido. Todavía falta un largo recorrido para alcanzar la igualdad en la sociedad y tener los mismos reconocimientos por el trabajo que realizan las mujeres. Por ello, la educación toma una gran relevancia en este día".