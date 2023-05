Carlos Fabra en COPE: "No fui invitado a mitin del PP y el abrazo a Rajoy fue por el aprecio que nos tenemos"

Carlos Fabra ha sido el protagonista inesperado de los últimos días de la precampaña y ha copado los días previos al inicio de la campaña para el 28-M. Su presencia en el mitin del PP de la ciudad de Castelló y especialmente el abrazo que se dio con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llenado noticias, polémicas e incluso mítines de la oposición.

Con todo ello, el que fuera presidente de los populares castellonenses y la Diputación ha querido romper su silencio en COPE ante su puesta de nuevo en la diana política. Fabra ha iniciado apuntando que “nadie me había invitado al mitin, se habían olvidado que había sido 20 años presidente del partido y 16 de la Diputación, pero me enteré por esta radio y fui. Me situé arriba porque no tenía sitio reservado, pero mi amigo Amalio Palacios me sentó en su sitio como delegado sindical de CCOO, que estaba en la tercera o cuarta fila”.

Fabra ha añadido que “cuando pasó Mariano Rajoy por las escaleras me vio, y vino y me dio un abrazo y yo le di otro, como amigos que hemos colaborado durante mucho tiempo y nos apreciamos”.

El expresidente de los populares ha destacado además, respecto a la figura de Palacios, que “tengo buena relación con gente de la izquierda que es respetuosa con todos. Amalio es un buen líder sindical, pero ahora parece que como estuvo a mi lado también le buscan las cosquillas”.

Fabra reconoce que “alguno se quedó perplejo cuando me vio, pero ya me alegré que pusieran esa “carita”, porque en esta vida hay que ser agradecido”.

Tras el mitin, el revuelo ha sido grande, aunque en clave personal a Fabra “le importa un rábano, porque yo no estoy en política, soy un mero espectador con mi voto decidido para el PP, pero lo de más me ha parecido exagerado. Lo que me ha sorprendido ha sido cómo han salido los líderes del PSOE ante el tema”.

El expresidente de la Diputación también ha tenido palabras para su “amigo” Puig, al que recuerda de su época en la institución provincial, aunque la ha calificado como “anodina” por lo poco que aportó, ha señalado que “en vez de hablar de mí, que yo no soy un corrupto, yo fui condenado por un delito fiscal, y lo he pagado con pena de cárcel y económica, y me han sacudido por todos lados; me sorprende que venga Puig con lo que tiene en su partido y lo que hacen los socios de gobierno como Bildu, al incluir terroristas en sus listas”.

A modo anecdótico, el presidente de la Diputación ha comentado que “no he volado aún desde el aeropuerto de Castellón ya que tengo pánico a los espacios cerrados”.

Para finalizar, Fabra ha apuntado sobre si volverá a más eventos que “tal vez vaya al cierre de campaña de Castellón y al de Oropesa. Estaré media hora y me iré luego a mi casa. Espero que vengan mis nietos y me acompañen”.