Carles Peris es reelegido como secretario general de La Unió

Carles Peris, productor de cítricos de 46 años de Les Alqueries (La Plana Baixa) ha sido reelegido como secretario general en el transcurso del XV Congreso de LA UNIÓ Llauradora i Ramadera que hoy ha concluido tras dos jornadas de trabajo bajo el lema “Fent front als gegants” en la localidad de Alboraia (Horta Nord).

La nueva Comisión Ejecutiva de nueve personas, formada aparte de por Peris, por las siguientes personas que repiten: Isabel Navarro (de 60 años y productora de uva de vinificación, frutos secos y olivar de Casas del Rey (Utiel-Requena); Fernando Durà (de 35 años y productor de arroz, cítricos y caqui de Albalat de la Ribera (Ribera Baixa); Luis Javier Navarro (de 56 años y productor de uva de vinificación, frutos secos y olivos) de Venta del Moro (Utiel-Requena); Paco Benavent (de 57 años y productor de cítricos, granadas, caquis y olivos de Bèlgida (Vall d’Albaida); Juan Francisco Vidal (de 48 años y productor de porcino, frutos secos y olivos de la Barona (Plana Alta)). Entran por primera vez en la comisión ejecutiva, Arturo Zaragozà (de 51 años y productor de olivar de Rossell (Maestrat); Antonio Gutiérrez (de 41 años y productor de hortalizas de Almoradí (Vega Baja) y Daniel Carbonell (de 31 años y productor de cítricos y caqui de la Pobla Llarga (Ribera Alta). Un aspecto que destacar de la nueva comisión ejecutiva es la edad media de las personas que la forman, 47 años, en el contexto de una población agraria muy envejecida en la Comunitat Valenciana.

En el acto de clausura ha intervenido una destacada representación de la sociedad civil y política de la Comunitat Valenciana, entre ellas representantes de asociaciones de consumidores (FACUA, UCE y AVACU), sindicatos de clase (Intersindical, UGT y CCOO), CES, entidades representativas del sector agrario (Cooperatives Agro-alimentàries) y representantes de partidos políticos como Roger Llanes (PSPV), Carlos Mazón (PP), Ruth Merino (Ciudadanos), Àgueda Micó (Compromís) y Marisa Saavedra (Unides Podem). También han intervenido representantes de todas las organizaciones que conforman la Unión de Uniones, entre ellos el coordinador estatal, José Manuel de las Heras.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, no ha querido perderse el acto y ha intervenido ante las cerca de 200 personas delegadas al inicio de la jornada. Han cerrado el acto de clausura Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ; la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro y el president de les Corts Valencianes, Enric Morera.

Carles Peris, en su discurso de reelección como secretario general, ha señalado que “tenemos más de 450 propuestas de trabajo aprobadas por este Congreso para mejorar nuestro día a día que trasladaremos a todas las administraciones, instituciones y entidades, entre ellas la fundamental de tener un precio justo para las personas agricultoras y ganaderas para mantener el modelo agrario más social y humano como el nuestro que está en peligro por muchos gigantes”.

Peris ha indicado que “buscaremos y reforzaremos complicidades y alianzas para hacer frente a gigantes como la gran distribución, los fondos de inversión especulativos, las Administraciones con estructuras pesadas y burocratizadas. Queremos participar activamente en la articulación de una cadena agroalimentaria sostenible, desde el punto de vista ambiental, social, territorial y económico”.





Informe general y ponencia política agraria aprobados por unanimidad

El sábado se aprobaron por unanimidad el Informe General de la Comisión Ejecutiva y la Ponencia de Política Agraria. En el Informe se destaca que “las amenazas que intentan destruir nuestro modelo de una agricultura con profesionales son cada vez más grandes y se están convirtiendo en gigantes. El poder de las cadenas de supermercados que fijan los precios, el nuevo modelo de agricultura sin agricultores potenciado por oligopolios empresariales, los lobbys exportadores de productos con estándares de producción no permitidos en la Unión Europea son cada vez más amenazantes”. Frente a todas esas amenazas, a esos gigantes, prosigue el informe “LA UNIÓ no se pondrá de perfil, no dejaremos que pasen por nuestro lado sin oponer resistencia y la organización hará frente a esos gigantes”.

Por su parte, la Ponencia de Política Agraria marcará las directrices por las que apuesta la organización en los próximos cuatro años. Entre ellas la demanda de una PAC para el mantenimiento de la actividad agraria y el fomento de la profesionalidad y la exigencia de un mercado más justo, ético, transparente, equitativo y sostenible. Se aboga también por la mejora de la eficiencia de las explotaciones, un incremento de la estabilidad de los ingresos agrarios, costes de producción más asumibles, impulso al relevo generacional, relaciones comerciales equitativas con terceros países y políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, entre otras.