Cáritas envía desde Castellón a Ucrania los primeros 15.000 euros para “Primera Mochila Escolar”

Ludmilla Beshnjeva, 28 hat den Kinderwagen etwas n�her an den Heizpilz im Caritas-Zelt geschoben. Sie bereitet eine Flasche f�r ihre 3 Monate alte Tochter Victoria zu. Beide sind in dicke Winterjacken eingepackt. Es ist kalt drau�en. Erst heute ist Ludmilla mit ihren drei Kindern Victoria, und den Zwillingen Nastia und Konstantin (5) im polnischen Przemysl angekommen. 5 Tage waren sie unterwegs bis sie die Grenze �berqueren konnten. Am Sonntag verlie� Ludmilla zusammen mit ihren Kindern und der Familie ihrer Schwester die Hafenstadt Odessa. Als russische Soldaten durch die Stadt marschierten dr�ngte die Zeit. Die schnellste Möglichkeit in Sicherheit zu kommen war der Zug. Er fuhr sie in die Westukraine bis nach Lviv, wo sie bei Freunden �bernachten konnten. Ludmilla wartete bis sich die Situation an der Grenze etwas beruhigte. T�glich verfolgte sie die Nachrichten. Sie hatte Angst davor zusammen mit ihren Kindern n�chtelang bei Minusgraden an der Grenze warten zu m�ssen. Am