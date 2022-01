Carbón para el Gobierno central por la "nefasta gestión" del servicio de Cercanías en Castellón

Con motivo de la Noche de Reyes, Compromís per Castelló envía carbón al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la desastrosa y catastrófica gestión del cercanías de Castelló. “Son más de 7.500 trenes cancelados durante el 2021 en nuestras provincias, y cerca de 12.000 con retraso, que no hacen más que demostrar la deplorable y nefasta dirección y poco interés que tiene el Gobierno Español en reconducir este servicio de transporte público”, ha denunciado el portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia.









Garcia ha insistido en que “el pueblo valenciano no merece este trato, mejorar el cercanías es mejorar el día a día de la gente. Es una auténtica barbaridad para un sistema de movilidad sostenible que debería de ser líder y que, desgraciadamente, el Estado ya ha hecho que se pierden 10 millones de usuarios en la última década”. La insostenible situación gestionada por el gobierno de Pedro Sánchez y por la ministra Raquel Sánchez “es merecedora de carbón y no para que lo utilicen como combustible, porque el cercanías no es una locomotora de vapor”, ha apuntado Garcia.









De hecho, Compromís está llevando a cabo en los últimos meses la campaña trencancelado.com para denunciar el estado actual del cercanías en todo el País y hacer conocer su propuesta. Una propuesta que pasa por lograr las competencias y la financiación justa para la gestión directa de los cercanías por parte de la Generalitat Valenciana, así como una tarjeta única integrada de todo el transporte público que incluya el tren, bus, Tram y Bicicas.









El portavoz Garcia, también portavoz de la formación en la Diputación provincial, ha reivindicado que “ya está bien de la bromita” porque son miles los usuarios que diariamente necesitan este transporte público “para ir a sus trabajos, a los hospitales, a entrevistas de trabajo o las universidades, y no es justo ni digno que día tras día hagan tarde o ni lleguen a sus destinos”.