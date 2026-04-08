Cae una violenta banda de aluniceros que robó un millón de euros en joyerías por toda España

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal presuntamente responsable de 27 robos con fuerza en joyerías de distintas provincias. La operación se ha saldado con la detención de seis personas que utilizaban el método del alunizaje para cometer los asaltos, siendo dos de las detenciones en la provincia de Castellón, según ha podido confirmar COPE.

Un botín de un millón de euros

El valor total de las joyas sustraídas, los vehículos utilizados y los daños causados en los establecimientos asciende a aproximadamente un millón de euros. La organización actuó en las localidades de Benicàssim (Castellón), Sonseca (Toledo), Andorra (Teruel), La Senia y Flix (Tarragona), Villarejo de Salvanes (Madrid) y Campohermoso-Níjar (Almería).

Organización y ‘modus operandi’

Los integrantes del grupo actuaban de forma perfectamente coordinada y con un claro reparto de funciones. Según los investigadores, realizaban labores previas de vigilancia y reconocimiento de los establecimientos, seleccionando cuidadosamente los objetivos antes de ejecutar los robos.

Para cometer los robos, ocultaban sus rostros y empleaban guantes para dificultar la acción policial. Utilizaban vehículos de gran potencia, a menudo sustraídos o con placas manipuladas, con los que impactaban violentamente contra los escaparates. Una vez dentro, sustraían joyas y relojes de alto valor en muy poco tiempo, mientras otros miembros vigilaban para asegurar la huida.

El grupo contaba además con capacidad logística para desplazarse entre provincias y operar de forma continuada. Las investigaciones han permitido determinar que las joyas robadas eran vendidas de forma casi inmediata en un establecimiento de segunda mano, lo que dificultaba enormemente su recuperación y trazabilidad.

Actuación policial coordinada

El éxito de la operación ha sido posible gracias a la actuación conjunta de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, Madrid, Toledo y Teruel, junto con la UTI de Terres del Ebre de Mossos d'Esquadra. La estrecha colaboración y el intercambio de información han sido claves para el esclarecimiento de los hechos.

En la fase final de la operación, se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios y uno en un establecimiento de compraventa de oro en Castellón, Madrid y Toledo. A los seis detenidos, de entre 27 y 60 años, se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, hurto, falsificación documental y receptación. La autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos.