Burriana se suma a ‘Les Falles per la pau’

El ayuntamiento de Burriana respalda la iniciativa ‘Les Falles per la pau’ que impulsa el crítico fallero burrianense Toni Gil, al objeto de aportar un gesto más para la concienciación ciudadana ante la barbarie de la guerra que Rusia ha empezado contra Ucrania y su población, y que consiste en la exposición, durante los días de fallas y dentro del monumento fallero, del poema escrito por él “Al·legat per la PAU”.

Una campaña apoyada por la Falla del Barrio la Vila de Burriana y que cuenta con el espaldarazo de la Federación de Fallas y la Junta Local Fallera de la ciudad, a la que ya se han sumado más de una treintena de municipios falleros que se han comprometido a incorporar en sus monumentos falleros el cartel con el alegato por la paz.

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont y la concejala de Fallas y presidenta de la Junta Local fallera, Sara Molina, han querido mostrar su apoyo explícito a la propuesta creada por Toni Gil, y han expresado su compromiso de contribuir a extender y propagar esta “personal, excelente y creativa iniciativa”.

Y es que el autor ha diseñado un cartel en formato vertical que contiene el poema con el alegato por la paz, y va acompañado de otro cartel que contiene los nombres, sin apellidos, de las falleras y falleros de la comisión que quieran adherirse a la iniciativa, de forma que, según ha explicado Toni Gil, “contribuyamos aportando el grano de arena que representa cada ciudadano o ciudadana y se amplifique hasta llegar a que se sienta en todas partes el clamor por el fin de la guerra y la instauración inmediata de la paz”.

La propuesta se trasladó a la Junta Local Fallera de las ciudades que plantan monumentos falleros, para extender la campaña a todos los pueblos falleros, y la respuesta no se ha hecho esperar, ya que gran número de poblaciones se han adherido a la campaña, como Sueca, Alzira, Alaquàs, Sagunto, Foios o Valencia, y continúan sumándose. Al respecto, el autor ha mostrado su satisfacción por “la buena acogida desde todos los ámbitos falleros”.

La idea de la campaña de ‘Les Falles per la pau’ surgió, tal y como ha señalado Gil, por “la situación bélica y de crisis humanitaria que estamos viviendo, sentía tanta indignación, tanta ira, que me sabía mal no escribir algo sobre el tema para mi falla del barrio de la Vila. Ya lo teníamos todo hecho en relación a cada escena, pero en una de ellas había un símbolo de la paz y esto provocó mi intención de escribir sobre la paz y la guerra”.

“Con las imágenes de la guerra que nos encogen el corazón a todas y todos, y pensé desarrollar la idea inicial y llevar a cabo alguna iniciativa, que aunque fuera simbólica, ayudara como una más de las miles de ayudas que se están ofreciéndose desde cualquier parte del mundo”, ha asegurado Toni Gil.

En el poema “Al·egat per la PAU”, el autor expresa su indignación sobre lo que está pasando, “no puede ser que en el siglo XXI suceda esta sinrazón, simplemente porque alguien no tiene sentido”. Por ello, ha asegurado, “quería que se expresara de alguna forma y en algún lugar y aunque en principio la idea fue pensada para mi falla, Barri la Vila, después consideré que podría estar presente en las 18 fallas de Borriana, y finalmente, por qué no en más poblaciones”.

Así, Toni Gil trasladó la iniciativa, con la maquetación del texto hecho por su hija Neus, a la presidenta de la Junta Local Fallera, Sara Molina, y al presidente de la Federación de Fallas, Salva Doménech, quienes acogieron con “entusiasmo” la propuesta y la trasladaron inmediatamente a otras localidades falleras.

Para finalizar, Toni Gil admite estar contento con la respuesta obtenida hasta el momento y reconoce que “es una iniciativa simbólica que poco puede hacer para mejorar la situación allí, donde está la guerra, pero cualquier campaña a favor puede ayudar, aunque solo sea moralmente”.