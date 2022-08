Burriana impulsa la última fase del carril bici del Grao al Puerto

El Ayuntamiento de Burriana se ha reunido con las Asociaciones de Veïns del Grau, Serratella, Veinat del port y los grupos de la oposición para ultimar los últimos aspectos del proyecto municipal de conexión entre el carril bici del vial del Puerto con el vial del Grao por la avenida Mediterrània.





Este proyecto, con un presupuesto de más de 2 millones de euros tiene como fin la construcción de un carril bici ciclopeatonal cuyo trazado discurrirá en el lado del mar. Una vez completado, permitirá cerrar el anillo ciclopeatonal de la salud entre la ciudad y la zona marítima. La primera fase abarcará el tramo entre la carretera del Puerto y la calle Juan Carlos I, tramo en donde no hay afección con la zona del Dominio Público Marítimo Terrestre, mientras que el segundo tramo no se realizará hasta que no se tengan los permisos de Costas.





El consistorio está a la espera de poder sacar el proyecto a licitación las próximas semanas. De este modo, Burriana gozará de una nueva sección vial con una acera de 4 metros de ancho a la que se le adosa una línea de aparcamientos de 2,2 metros de ancho.





En este sentido, el concejal de Servicios Públicos y Zona Marítima, Vicent Aparisi, ha destacado: “Es esencial para este equipo de gobierno tener una escucha activa con las asociaciones de vecinos y poder ultimar entre todos el proyecto del carril bici”.





Por su parte, el concejal de Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental, Bruno Arnandis, ha resaltado: “La construcción de este carril bici supone amplios beneficios en cuanto a movilidad y seguridad ciudadana”. “Vamos a evitar la demora en la ejecución de las obras en la zona donde se necesitaría autorización o concesión de Costas”, ha añadido.





Así, la calzada con 2 carriles de circulación, de 3,25 metros cada uno, separará el espacio reservado para peatones y bicicletas. Los cambios en la colocación de una tubería de impulsión de agua potable de polietileno que sustituirá la actual de fibrocemento, así como nuevas canalizaciones y bombeos para la evacuación de aguas residuales y pluviales supondrán una mejora de cara a las lluvias y posibles inundaciones. Además, se colocarán bancos, papeleras, nuevo alumbrado y se está estudiando la colocación de árboles tras la petición de los vecinos.