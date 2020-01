La borrasca Gloria deja un lunes muy complicado en Castellón

Hay aviso de riesgo extremo en el interior norte por acumulaciones de nieve de más de 40 centímetros de espesor; y el aviso es naranja en el interior su por 10 centímetros de acumulación; por rachas de viento de 90km/h que ya se están registrando en Vilafamés o la Serra d'en Galcerán; así como por olas de hasta 6 metros y aviso aamarillo en el litoral por lluvias que pueden dejar en 12 horas 60l/m2.

La cota de nieve se sitúa alrededor de los 400 metros y hay precipitaciones de lluvia o de nieve en toda la provincia. Ahora tenemos 4º en la costa y se llega a los 5 negativos en la Pobla de Benifassà. Está declarada la Emergència situación 0 por nevadas en: Els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alcalatén, Alt Millars y Alto Palancia Pronóstico,

La borrasca Gloria nos acompañará hasta el miércoles con avisos de riesgo meteorológico por lluvia, nieve, viento y oleaje que continuarán mañana. Estab noche la máxima cantidad de precipitación se ha dado en Benicàssim donde se han registrado 19l/m2.

Se recomienda no hacer uso del coche particular para desplazarse en el interior de Castellón ni viajar a estas zonas Ayer se vivieron momentos complicados, especialmente por la mañana, quedando atrapados más de veinte vehículos por la nieve. A estas se recomienda el uso de cadenas y está prohibido el paso de camiones por la Nacional 232 en Morella a la altura de los puertos de Querol y de Torremiró; CV-15 y CV-12 en Ares; Cv-235 en Bejís; CV-241 Sacañet; CV-167 en Benasal; CV-109 y CV-110 en Herbés; CV-17 y CV-126 en Vilafranca; Cv-166 en Culla; Cv-122 en Todolella;CV-111 en Vallibona; Cv-124 y CV-125 en Cinctorres; CV-14 y CV-117 en Morella; Cv-121 en Olocau del Rey y, por supuesto, extremar la precaución en cualquier otra carretera de la provincia tanto por la nieve, el hielo, la lluvia y el viento. Vías como la A-23 enn Barracas y Viver o la Nacional 234 en Viver son transitables pero no se deben superar los 100km/h.

Por la situación meteorológica han suspendido las clases: Benassal, Castellfort, Montanejos, Vilafranca, Viver (i IES Jérica-Viver). En Morella se ha suspendido el transporte escolar.

Además, en Vinaròs condiciona la celebración del patrón, Sant Sebastià. Según informa a COPE la Policía Local si se mantiene la lluvia se suspende la romería y los tickets de la paella serán válidos para el próximo domingo.