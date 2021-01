El Bisontes Castellón incorpora a Toni Jodas

Toni Jodas Vives, nacido en Reus / Riudoms (Tarragona) un 27 de noviembre de 1996, comenzó su carrera profesional en Europa debutando con 18 años la temporada 2016/17 en el CSMS IASI de la primera división de Rumania y alternando su participación con el Sub19 donde lograba ser Campeón en la Final Four U19 y ser nombrado mejor jugador. Tras vestir las camisetas del Atlante Grosseto, Autobergamo Deva y Futsal Team Aalst Belga, fichaba la temporada 2019/20 por el “Latina de la Serie A Italiana” siendo uno de los jugadores más destacados hasta que en marzo del pasado año, cuando se paraba la competición por el Covid en Italia. El Signor Prestito de la Primera División Italiana se hacía con sus servicios esta campaña y Toni Jodas compartía vestuario con el nuevo jugador de Bisontes «David Yera» y con el astro Internacional de Brasil y exjugador de ElPozo Murcia y FC Barcelona “Wilde”.

Toni Jodas, se trata de un Ala ofensivo y tácticamente ordenado, intenso y de mucha calidad. Ha recibido varias ofertas de equipos Españoles los últimos años, pero el proyecto Castellonense y pese a estar feliz en Italia, le ha hecho pegar el salto a la mejor de la Liga del Mundo y de mano del equipo de la Cuna del Fútbol Sala.

El propio Jodas se sentía entusiasmado en sus primeras palabras tras aterrizar en Castellón. “He decidido jugar en España ahora porque pese a que había recibido muchas ofertas, hasta que no recibí la llamada de Bisontes ni me planteaba salir porque estaba muy feliz en Italia. Fichar por una plaza tan importante e histórica como la Castellón es un sueño. Recuerdo cuando tenía 10 años y veía los partidos del Ciutat de Castelló y soñaba algún día vestir la camiseta azul. Tanto en Italia como en resto de Países que he estado me ha ido genial y he podido aprender de jugadores increíbles que me ha servido para mejorar como deportista dentro y fuera de la pista. Por todo ello solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos. Ahora toca un nuevo reto y llego con mucha ilusión y ganas de aportar trabajo al equipo para que vayamos cumpliendo los objetivos que se ha marcado la entidad a corto y largo plazo”.