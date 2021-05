El Bisontes Castellón femenino arranca el play-off de ascenso a Primera

El partido se disputará en Chencho y dará comienzo a las 17:00h y será retransmitido en directo en el canal Youtube del equipo castellonense.





Llegó la hora de la verdad para Bisontes Castellón FSF. Después de nueve años en la categoría de plata del fútbol sala femenino español disputará por primera vez un Play Off de ascenso a Primera División, y que supondrá que un equipo de fútbol sala de la provincia de Castellón juegue por primera vez por alcanzar dicha cota.





Bisontes Castellón FSF llega a la primera eliminatoria del Play Off habiendo cerrado la temporada regular con derrota ante el CN Caldes (4-1) y ocupando la segunda plaza en la Liga, por lo que en la primera eliminatoria dispondrán del factor pista para medirse al CD La Concordia.





Las jugadoras dirigidas por Ana Cabello ya están mentalizadas para el encuentro de mañana. Ganar o ganar; no vale otra en el Play Off diseñado por la Real Federación Española de Fútbol en una temporada marcada por la pandemia y que supondrá un cara y cruz para los equipos en disputa y en el cual, el trabajo de una temporada se reduce a 40 minutos. Y así durante tres semanas.





Bisontes Castellón se jugará este sábado la opción de seguir avanzando en éste Play Off y espera que el factor pista ayude a las castellonenses en un Chencho que ya a principio de semana se quedó sin entradas disponibles para vivir en directo el encuentro.





Por su parte, el CD La Concordia llega a Castelló tras haber logrado meterse en el Play Off en el último partido tras derrotar al Joventut d’Elx en La Llagosta por 2-1, por lo que el equipo catalán ya se ha visto en el mismo “cara o cruz” que se vivirá en el Play Off. El conjunto catalán además ya cuenta con experiencia en Play Off de ascenso a Primera División ya que no será la primera vez que se vean en esta situación.