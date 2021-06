El Bisontes Castellón apuesta por la juventud de Nacho Torres

El jugador ceutí Nacho Torres, Capitán de la Selección Española Sub-19 que se proclamó campeona de Europa en 2019, deja ElPozo Murcia, el club en cuyo equipo juvenil, de División de Honor, y su filial, en Segunda División, ha jugado durante cinco años. para fichar por Bisontes Castellón FS

El jugador que ha sido objeto de deseo de números equipos españoles, ficha por la “cuna de futbol sala” con el objetivo de que Castellón de la mano de Bisontes, siga fortaleciendo los cimientos de un plaza histórica del futbol sala.

En sus primeras palabras como jugador Castellonense, Nacho ha querido dar las gracias a ElPozo; “quería dar de nuevo las gracias a mi ex equipo por haberme dado la oportunidad tanto de crecer deportiva como personalmente”. Seguidamente declaraba sentirse entusiasmo de vestir la zamarra azulona. “Cuando recibí la llamada de Bisontes tenía claro que era el equipo donde quería jugar. El Ciutat de Castelló es de los pabellones más bonitos de España y es una ciudad que sabe cómo nadie de futbol sala. Castellón está armando un gran equipo para competir este año en Segunda y eso sumado al gran trabajo de su directiva de los últimos años, es lo que me ha hecho decantarme por este gran club y no por ningún otro. Estoy convencido que vamos rendir a un gran nivel esta próxima temporada”, finalizaba .