Benlloch expone en la web del ayuntamiento de Vila-real el balance de las sentencias urbanísticas

La defensa de los intereses de la ciudad y la gestión responsable de los empastres heredados del urbanismo del PP que ha realizado el actual equipo de gobierno han ahorrado a Vila-real 45 millones de euros en la última década, tal y como ha dado a conocer hoy el alcalde, José Benlloch. El primer edil ha comparecido en rueda de prensa a raíz de una alegación recibida al presupuesto municipal relacionada con otra reclamación urbanística de la etapa popular por la apertura de la avenida Francia y ha hecho balance de la herencia urbanística de los empastres del PP que el equipo de gobierno ha gestionado durante los últimos 12 años. El alcalde ha lamentado que el Ayuntamiento de Vila-real sigue lastrado por la gestión que hizo el PP del urbanismo, con ejemplos como la ocupación del suelo del Molí la Vila, la avenida Francia o el Centro de Tecnificación Deportiva, y que la única solución es una “defensa permanente ante la justicia para anteponer los intereses de la ciudad”. Una gestión que ha supuesto que, frente a los 80 millones que reclamaban inicialmente los propietarios, el Ayuntamiento ha pagado 35 millones por sentencias y otras contingencias por procedimientos urbanísticos anteriores a 2011; esto se traduce en que “con mucho esfuerzo, y siempre pensando en Vila-real primero, hemos ahorrado 45 millones de euros a la ciudad”, con ejemplos como el convenio para la cesión del Convento de las Dominicas en el que el Ayuntamiento pagó casi 3 millones menos de lo previsto inicialmente. “Lamentablemente, este cuento, que en realidad es una pesadilla, no ha acabado”, ha añadido el alcalde y ha recordado que “si sumamos los más de 25 millones de euros pagados por el préstamo del PP son más de 60 millones de euros desde 2011, que han condicionado por completo la gestión del Ayuntamiento”.

El alcalde ha anunciado que, en un ejercicio de transparencia y para que la ciudadanía pueda tener acceso a las sentencias y a los 846 expedientes urbanísticos gestionados y pagados en esta última década, están a disposición de cualquier persona que quiera consultarlos tanto en la página web del Ayuntamiento como, de manera física, en el despacho de la Concejalía de Proximidad, en la planta baja del consistorio. Una documentación que, tal y como ha subrayado Benlloch, obra en poder del Partido Popular desde diciembre de 2021. Benlloch ha explicado que en febrero de 2020, “en pleno estallido de la pandemia, la diputada autonómica del PP Marisa Mezquita solicitó formalmente al Ayuntamiento de Vila-real, a través de les Corts, todas las sentencias, expedientes y la documentación relativa a los pagos por el urbanismo desde 2011”. “En ese momento nuestra prioridad era la lucha contra la covid y teníamos a gran parte de los funcionarios municipales teletrabajando para evitar la propagación del virus”, recuerda. “En aquellas circunstancias, no pudimos facilitar dentro de los plazos previstos toda la documentación, por lo que el PP nos demandó ante los tribunales, y finalmente, en diciembre de 2021, dimos registro de entrada en les Corts de todas las cajas con los expedientes”, detalla. “Después de más de un año y cuatro meses, en el PP no han abierto la boca ni se han pronunciado, pese a que es evidente, como ocurre ahora con la alegación al presupuesto, que su gestión del urbanismo nos sigue impactando y nos consume gran parte de los esfuerzos y del día a día del Ayuntamiento”. En cuanto a esta alegación, ha sido presentada por unos propietarios de terrenos de la avenida Francia que fueron ocupados en 2009 y que exigen el pago de la sentencia judicial que valora el suelo en 579.000 euros. Benlloch ya ha avanzado que el equipo de gobierno desestimará la alegación porque el Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Constitucional y “una vez más, llegaremos hasta final en la defensa de los intereses de la ciudad antes de pagar ni un euro, a diferencia de lo que hacían otros, que no sabemos qué intereses defendieron con su gestión del urbanismo”.

“Después de más de un año, esperábamos que, al menos, los responsables de todos estos empastres dieran la cara pero la realidad es que en el PP no hay nada de nuevo, no hay nada de cambio, no hay nada de una ciudad para todos”, lamenta Benlloch, quien insta a los populares a que “expliquen la ruina que dejaron en herencia a la ciudad”. Benlloch ha insistido en que “han sido diez años muy duros” en los que “hemos pagado la década anterior a 2011, hemos hecho frente a todos los proyectos que han transformado la ciudad, y todo ello reduciendo la deuda en más de 20 puntos, desde el 73% al 52%, y haciendo posible un proyecto de ciudad, con oportunidades y con la tasa de paro más baja de la Comunidad; y todo lo que queda por hacer, porque el cambio no ha hecho más que empezar”.